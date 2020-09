Strahinja Stojanović, koji je poginuo danas u eksploziji automobila u Beogradu, ima podeblji dosje. Pretpostavlja se da je na njega izvršen atentat, a to nije prvi put.

Strahinja Stojanović umro je u nedjelju nekoliko sati nakon što je u Beogradu eksplodirao njegov automobil u kojem je bio sa ženom iz Kolumbije. Pretpostavlja se da je riječ o atentatu, a ovo nije prvi pokušaj njegova ubojstva.

Prije dvije godine u kolovozu je pod njegov automobil podmetnuta bomba, piše Nova.rs. On je tada prošao bez ozljeda, no teško je ozlijeđena bila njegova suputnica, poznata misica iz Španjolske. Stojanovića se izravno povezuje s ubojstvom odvjetnika Dragana Miše Ognjanovića prije dvije godine.

Više puta uhićivan

Ognjanović je ubijen je krajem srpnja 2018. godine, tri mjeseca akon što je Stojanović izašao iz zatvora. List “Politika” je tada objavio, pozivajući se na izvore iz istrage, da je jedan od dvojice koji su danima prije ubojstva pratili Ognjanovića bio upravo Strahinja Stojanović.

Strahinja je uhićivan nekoliko puta zbog teških kaznenih djela, a osuđivan je zbog prinude i posjedovanja oružja.

Kako piše Nova.rs., Strahinja je 2013. ranio svog kuma zbog sukoba oko kumove žene, no Vidaković to nikada nije želio potvrditi policiji. Sumnjalo se i da je upravo Stojanović naručio ubojstvo kuma koji je ubijen u Budvi na očigled 500 ljudi.

Za to je ubojstvo naposlijetku optužen Miloš Vojnović, a kao naručitelj je u optužnici bio naveden Branislav Šaranović, ali i to da je Stojanovićev DNK pronađen u stanu u Budvi u kojem su skrivali optuženi za to ubojstvo.

Ranio pripadnika sigurnosno-obavještajne agencije

Stojanović je uhićen i 2015. godine, i to zbog sumnje da je u pucnjavi početkom te godine u Beogradu u automobilu ranio pripadnika BIA-a.

Ispostavilo se da je ranjeni pripadnik BIA-e bio slučajna žrtva obračuna dviju grupa, čiji su pripadnici iz automobila u pokretu pucali jedni na druge.

Njegov je otac Paja Stojanović ubijen 2015. godine, a špekuliralo se da je usmrćen zbog kriminalnih poslova svog sina. Kasnije su se pojavila nagađanja i da ga je ubio vlastiti sin. I Stojanovićev je otac više puta bio u zatvoru, i to zbog silovanja, pokušaja ubojstva i razbojništva, piše Nova.rs.