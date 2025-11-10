Tko je Nick Fuentes, ultradesničarski influencer koji je posvađao Trumpov pokret? "Hitler je fora tip, Židove treba eliminirati"

Adolf Hitler? Fora tip. Židovi? Vladaju Amerikom, treba ih eliminirati. Žene uživaju u silovanju. Do prije četiri godine, zagovornik ovih teorija, Nick Fuentes, krajnje desničarski influencer, bio je nepoželjan gotovo svugdje, a bio mu je zabranjen i pristup gotovo svim društvenim medijima, zbog kršenja pravila o govoru mržnje ili zbog poticanja izgrednika na upad u američki Kapitol 6. siječnja 2021.

Važno je napomenuti i da je američki predsjednik Donald Trump večerao s njim 2022., ali se nakon kritika zbog davanja kredibiliteta nacističkom pristaši izvukao rekavši da nije bio svjestan njegovih ekstremnih stavova.

Nick Fuentes Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Sada 27-godišnjak, koji je nekoć nazivao Adolfa Hitlera fantastičnim, ima više od milijun pratitelja na X-u. Nedavno je snimio intervju s Tuckerom Carlsonom koji je pogledalo više od 5 milijuna ljudi. I postao je središnja figura u online bitci oko budućnosti američkog konzervativnog pokreta, piše Washington Post.

Ponovni uspon Fuentesa, koji je tvrdio da imigranti i Židovi kuju zavjeru za istrijebljenje bijele rase, izazvao je žestoke sukobe među konzervativnim utjecajnim osobama oko toga treba li ga tolerirati ili osuditi. Za pokret MAGA predsjednika Donalda Trumpa, koji je osudio ono što nazivaju pretjeranim nadzorom govora, Fuentesova novostečena popularnost predstavlja teško pitanje: Postoji li još nešto poput "previše ekstremno"?

Sljedbenici Nicka Fuentesa, koji se nazivaju "groyperima" prema memu o žabi koji su prihvatili, ne skriva svoj stav: "Židovi vode društvo, žene treba ušutkati, crnce treba uglavnom zatvarati i živjeli bismo u raju. Toliko je jednostavno."

Fuentesov intervju s Carlsonom od 27. listopada, koji je brzo postao jedna od najgledanijih epizoda bivšeg komentatora Fox Newsa na YouTubeu svih vremena, izazvao je negativnu reakciju istaknutih konzervativaca poput senatora Teda Cruza (R-Texas) i suosnivača The Daily Wirea Bena Shapira.

Drugi vodeći konzervativci pojurili su u Carlsonovu obranu, uključujući Kevina Robertsa, predsjednika Heritage Foundationa. Nakon kritika, Roberts se povukao, nazvavši Fuentesa "zlom osobom".

Posljedice odjekuju i više od tjedan dana kasnije, dok konzervativne medijske ličnosti i utjecajni ljudi biraju strane ili pokušavaju zacijeliti raskol koji smatraju prijetnjom koheziji Republikanske stranke.

Zasad se visoki dužnosnici Trumpove administracije drže po strani u sukobu oko Fuentesa.

Sukob se nastavlja u digitalnoj medijskoj sferi. Influenceri objavljuju video podcaste ili monologe koji su izrezani u isječke za dijeljenje koji se odbijaju po društvenim mrežama, potičući raspravu i odgovore.

Novo lice desnice

Više od pet godina dominantno lice mlade desnice u Americi bio je Charlie Kirk. Otkad je ubijen tijekom svog govora u rujnu, drugi glasovi pokušavaju popuniti prazninu.

Fuentes je jedan od njih, unatoč prošlosti koju mnogi desničari smatraju diskvalificirajućom.

Krajem Trumpovog prvog mandata, ovaj stanovnik predgrađa Chicaga istaknuo se među skupinom nezadovoljnih mladića napadajući Kirka kao previše umjerenog. Fuentesovi sljedbenici progonili su Kirka na njegovim događajima pitanjima koja su, činilo se, bila osmišljena kako bi ga nagovorila da zauzme oštriji stav protiv imigracije i homoseksualnosti. Godine 2020. Fuentes je osnovao Konferenciju političke akcije "Amerika na prvom mjestu" kao alternativu Konzervativnoj konferenciji političke akcije, značajnom događaju u republikanskom kalendaru.

Nakon toga Fuentesu je zabranjen pristup YouTubeu i Instagramu, platformama koje su se sve više obračunavale s govorom mržnje i lažnim tvrdnjama o izbornoj prijevari vezanim uz predsjedničke izbore 2020. Fuentes se pridružio pro-Trumpovom pokretu "Stop the Steal" i provocirao prosvjednike tijekom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021. vičući kroz megafon. Do trenutka kada je predsjednik Joe Biden preuzeo dužnost, bio je ili zabranjen ili suspendiran s gotovo svih platformi osim Twittera, koji mu je zabranio pristup nekoliko mjeseci kasnije.

Zabrane na platformama smanjile su Fuentesov doseg, ali je ustrajao i na kraju pronašao dom uz teoretičare zavjere i antivakserske aktiviste na video stranici Rumble. I dalje je imao publiku, ali konzervativci su shvatili da ga mogu ignorirati.

Fuentesova online rehabilitacija započela je kada ga je Elon Musk vratio na X u svibnju 2024. nakon što je anonimni sljedbenik Fuentesa doveo u pitanje Muskovu predanost slobodi govora.

Bring Nick Fuentes back on Twitter@NickJFuentes



He has been banned since 2021, what happened to your promise big guy? pic.twitter.com/REQW5TuMaA — GoyaBeanGroyper (@goyabeangroyper) May 2, 2024

To je bio pogrešan korak, rekao je Daniel Kelley iz Lige protiv klevete, židovske organizacije za građanska prava.

"Kada imate loše aktere poput Fuentesa na mainstream društvenim platformama, dajete im megafon za širenje mržnje prema antisemitizmu, poricanju Holokausta i slično mnogo, mnogo većem broju ljudi", rekao je Kelley, koji vodi Centar za tehnologiju i društvo ADL-a. "Više ljudi čuje vrste zlobe u koje se Fuentes upušta, a to normalizira takvu vrstu diskursa."

Fuentesove stavove mnogi su na X-u opovrgnuli. No na društvenim mrežama, poticanje bijesa često je put do uspjeha, jer svaki ljutiti odgovor na objavu može potaknuti algoritam stranice da je prikaže većem broju ljudi.

Iako su oštri online komentari dugo bili dio uobičajenog konzervativnog pristupa, Fuentes se pretvorio u trn za republikance eksplicitnim zagovaranjem ksenofobije i nadmoći bijelih muškaraca.

Fuentesove provokacije doprinose kulturi svađa i uklanjanja sadržaja koja pomaže u pokretanju ekonomije pažnje koja se sve više temelji na videu. A njegov sirovi, transgresivni jezik djeluje kao "autentičnost" nekima od nezadovoljnih mladića koji su se okrenuli Trumpu 2024., rekao je Jared Holt, viši istraživač u Open Measures, platformi za istraživanje društvenih medija i online ekstremizma.

"Čini se da postoji ideja da su obožavatelji Nicka Fuentesa i obožavatelji onoga što on predstavlja dio MAGA baze koji je dovoljno velik da mu se barem treba posvetiti", ako ne i udovoljiti mu, dodao je.

Iako Fuentes dugo podržava Trumpa, pozicionirao se desnije, kritizirajući predsjednika 2024. zbog primanja homoseksualaca i Židova u svoju administraciju te ismijavanja Vanceove miješane obitelji.

Prošle jeseni, Fuentes je rekao da nije glasao za Trumpa jer republikanski kandidat nije otišao dovoljno daleko da progura agendu Amerika na prvom mjestu koja je više u skladu s njegovim bijelim nacionalističkim stavovima. Fuentes je rekao da se želi vratiti u srednji vijek i vrijeme kada žene nisu mogle glasati, a kontracepcija i blud bili su zabranjeni.

Carlsonova emisija bila je samo jedna stanica na Fuentesovoj turneji podcasta. Posljednjih mjeseci gostovao je u programima koje su vodili antiestablišmentski novinar Glenn Greenwald, konzervativni poslovni čovjek Patrick Bet-David i emisija Red Scare, nekad povezana s krajnjom socijalističkom ljevicom, a sada više povezana s Trumpom.