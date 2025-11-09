Počeli popusti, ali i opasne zamke za kupce: "Uvijek ima onih koji dozvole da budu prevareni"

Počinje šoping groznica u studenom - zagrijavaju se sniženja za Crni petak, dan kada Hrvati vole potrošiti rekordne iznose. Popusti se naveliko već nude i putem internetskih trgovina koje su idealno mjesto za prijevare.

"Nešto da, gledam ustvari, ne pretjerano. Ali mislim da je sve navlakuša uglavnom", rekla je Tatjana iz Zagreba.

Dok se sniženja u trgovinama šire, online trgovine već su ih prepune. Sve više upita stiže Udruzi za zaštitu potrošača.

"Svake godine upozoravamo da bi bilo dobro ako nešto odlučimo kupiti na taj Crni petak puno prije toga provjeriti cijenu. Uvijek ima onih koji dozvole da budu prevareni. Prije nego se odlučimo za nešto, treba upisati u tražilicu iskustva drugih za tu kompaniju i onda ćemo vidjeti što su drugi rekli", objasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Ana Knežević, udruga za zaštitu potrošača Foto: DNEVNIK.hr

Crni petak prerastao je u cijeli mjesec. U prvih osam dana studenoga u trgovinama je potrošeno osam posto više nego lani. Fiskalizirano je oko 380.000 više računa. U te brojke online kupnja ne ulazi.

"Online nekako sam prestala kupovati zato što vrlo često ono što sam naručila nema veze s onim što dođe", kazala je Doris iz Zagreba.

Iako 87 posto građana kupuje online, problem bi prijavila tek trećina - prema istraživanju zastupnice u Europskom parlamentu SDP-ove Biljane Borzan. Online kupnja od iduće godine dodatno će se regulirati.

"Danas je slučaj da vrlo lako nešto kupite jednim klikom, a kad ga želite vratiti ili ako se predomislite nastaju problemi. Prema novoj direktivi će se moći jednim klikom predomisliti ako recimo prespavate ili razmislite", objasnila je Borzan.

Pripreme za Crni petak - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Uz to, pravo jamstva morat će biti jasno istaknuto i u trgovini i na proizvodu. U lovu na ponude dobro je znati i prava.

"Građani se često žale da ih trgovci ne upućuju na njihova prava, a to je da imaju pravo vratiti proizvod u roku 14 dana i u EU je obvezno jamstvo od dvije godine", dodala je Borzan.

Uz popust mora biti vidljiva i najniža cijena u 30 dana. Na sve treba obratiti pozornost prije nego što počne šoping groznica.