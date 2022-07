Mediji u Velikoj Britaniji i svijetu već nagađaju tko bi mogao naslijediti premijera Borisa Johnsona, koji je u srijedu podnio ostavku na mjesto predsjednika britanske Konzervativne stranke.

Kao jedan od favorita spominje se 52-godišnji ministar obrane Ben Wallace, popularniji nego ikad u vrijeme ruske invazije na Ukrajinu kojoj je Velika Britanija velik pomagač.

Iako je uvijek odbacivao da želi biti na čelu Konzervativne stranke, taj političar koji je prošle godine posjetio i Zagreb, slovi kao iskrena i kompetentna osoba.

Prema anketi koju je u četvrtak proveo YouGov, on bi pobijedio u okršaju sa suparnicima u izboru za čelnika torijevaca.

"Neki od nas imaju odgovornost održati sigurnost u ovoj zemlji, tkogod bio premijer. Stranka ima mehanizam promjene čelnika i ja savjetujem svoje kolege da ga koriste. U međuvremenu javnost nam neće oprostiti ako ostavimo ministarska mjesta prazna", rekao je u četvrtak.

Kao potencijalna čelnica stranke spominje se i 49-godišnja državna tajnica za inozemnu trgovinu Penny Mordaunt, sudionica kampanje za Brexit, koja se od britanskog izlaska iz Europske unije bavi pregovorima o trgovinskim odnosima.

Mordaunt je 2019. postala prva britanska ministrica obrane, a tu je funkciju napustila s dolaskom Johnsona na vlast. Ta rezervistica kraljevske mornarice smatra se dobrom govornicom. Popularnost medu konzervativcima joj raste i smatra se ozbiljnom zamjenom za premijera.

Prema istraživanju YouGova, ona se smatra drugim najizglednijim kandidatom za vodstvo torijevaca.

Bivši ministar financija Rishi Sunak, prvi hinduist na toj poziciji, također je u kalkulacijama. On je ostavku dao već u utorak, što ga svrstava među favorite za preuzimanje Johnsonovog mjesta. Sunakovi baka i djed emigrirali su sa sjevera Indije u Britaniju šezdesetih godina. Radio je kao analitičar za Goldman Sachs, a potom u fondovima. U parlament je izabran 2015. godine.

Na Johnsonovom mjestu mogla bi završiti i Liz Truss, ministrica vanjskih poslova koja je zbog ovih događaja napustila sastanak formata G20 na Baliju. Truss, popularna kod torijevaca, nagrađena je mjestom šefice diplomacije zbog rada na funkciji ministrice za međunarodnu trgovinu. Na tom je položaju ta zagovornica slobodne trgovine zaključila niz trgovinskih sporazuma poslije Brexita, iako mu se prvotno protivila.

Spominje se i Jeremy Hunt, bivši ministar vanjskih poslova kojeg je Johnson 2019. porazio na kraju utrke za vodstvom torijevaca. Tu je i Sajid Javid, prvi ministar koji je napustio vladu zbog optužbi da je Johnson lagao javnosti o svom znanju o seksualnom uznemiravanju za koje je optužen jedan konzervativac. Taj bivši bankar, također zagovornik slobode tržišta, bio je na nekoliko funkcija u vladi, a zadnje je bio ministar zdravstva.

Premijer bi, tvrde mediji, mogao biti i Nadhim Zahawi, nedavno imenovan ministrom financija nakon sto je vodio uspješnu kampanju cijepljenja u Britaniji. Zahawijeva priča izbjeglice iz Iraka koji je u Britaniju stigao kao dijete izdvaja ga od drugih suparnika. Prošli tjedan kazao je da bi mu bila čast u nekom trenutku postati premijer.

EK: Odlazak Johnsona ne mijenja stajalište prema Sjevernoj Irskoj

Mogućnost odlaska britanskog premijera Borisa Johnsona ne mijenja odlučnost EU-a da "traži rješenja" za spor oko carinskih dogovora u Sjevernoj Irskoj nakon Brexita, priopćila je u četvrtak Europska komisija, a prenose agencije.

"S naše strane, politički razvoj događaja ne mijenja naš stav u odnosu na protokol (o Irskoj i Sjevernoj Irskoj), u odnosu na naš rad s britanskim vlastima, sa Sjevernom Irskom", rekao je glasnogovornik Komisije Daniel Ferrie zadužen za odnose Europske unije s UK.

"Naše je stajalište da tražimo rješenja u vezi s provedbom protokola i to je to, to se ne mijenja", dodao je.

Kazao je da je prekršajni postupak pokrenut protiv Londona u rujnu 2021. zbog kršenja protokola "i dalje u tijeku".

Irskki premijer Micheal Martin smatra da nakon ostavke britanskog kolege Borisa Johnsona u četvrtak Irska i Britanija imaju priliku popraviti odnose koji su u posljednje vrijeme bili zategnuti zbog Brexita.

"Iako smo premijer Johnson i ja aktivno surađivali, nismo se uvijek slagali, a odnosi između naših vlada u posljednje su vrijeme bili napeti i izazovni", rekao je Martin u izjavi.

"Sada imamo priliku vratiti se pravom duhu partnerstva i uzajamnog poštovanja koji je potreban za podupiranje dobitaka sporazuma na Veliki petak", dodao je on misleći na sjevernoirski mirovni sporazum iz 1998.

"Donio je ispravnu odluku"

Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koju mediji spominju kao jednu od mogućih nasljednica na dužnosti premijera, pozvala je na jedinstvo zemlje, ocijenivši da je Boris Johnson dobro učinio kad se povukao s dužnosti premijera.

"Premijer je donio ispravnu odluku", rekla je. "Sada trebamo smirenost i jedinstvo i nastaviti s upravljanjem dok se ne izabere novi čelnik."

Ministrica unutarnjih poslova Priti Patel objavila je, u trenucima dok se čekala potvrda Borisa Johnsona da daje ostavku na čelo Konzervativne stranke, da je usredotočena na posao koji je pred njom.

Tvitajući nekoliko minuta prije objave ostavke, Patel je rekla da će nastaviti voditi britansko ministarstvo unutarnjih poslova.

"U ovom kritičnom trenutku moja dužnost je nastaviti voditi ovaj državni ured, zaštititi nacionalnu sigurnost i zaštititi građane naše zemlje", napisala je.