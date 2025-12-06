VIDEO Teška prometna nesreća: Snimka je brutalna, ozlijeđena jedna osoba, otkriveno što je kumovalo užasu

Teška prometna nesreća dogodila se u Rumunjskoj, a sve je zabilježeno i na snimci.

Video prikazuje kako vozač za volanom Mercedesa prelijeće preko kružnog toka i dva automobila koja mu prilaze. Nakon što je preletio automobile, Mercedes je, kako piše rumunjski portal Adevărul, brutalno sletio, udario u ogradu i zaustavio se na zelenoj površini obližnje benzinske postaje.

Prema lokalnim medijima, vozač je 55-godišnji muškarac koji je nakon nesreće neko vrijeme ostao zarobljen u automobilu dok ga spasioci nisu uspješno izvukli.

Zadobio je lakše do umjerene ozljede te je prevezen u bolnicu. Prema pisanju Adevărula, nije bio pod utjecajem alkohola ni droge, a nesreća je pripisana dijabetičkoj krizi zbog koje nije mogao pravovremeno reagirati u vožnji.