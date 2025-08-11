Greta Thunberg najavila novu flotilu s humanitarnom pomoći za Gazu: Pridružuju joj se i holivudske zvijezde

Nova flotila s humanitarnom pomoći, najveća dosad, isplovit će iz nekoliko mediteranskih luka krajem mjeseca prema pojasu Gaze kako bi "prekinula ilegalnu izraelsku blokadu", najavila je švedska aktivistkinja Greta Thunberg, jedna od putnica, prenosi agencija France Presse.

"31. kolovoza krećemo na najveći dosad pokušaj razbijanja ilegalne izraelske blokade Gaze, s desecima brodova koji će krenuti iz Španjolske", objavila je 22-godišnjakinja na svom Instagram profilu.

Thunberg je najavila da će se ti brodovi 4. rujna susresti s "još nekoliko desetaka" njih koji će krenuti iz Tunisa i drugih luka te da će organizirati simultane prosvjede u više od 44 države.

U toj inicijativi prozvanoj 'Global Sumud Flotilla', s arapskom riječi za ustrajnost ili otpor, sudjelovat će niz humanitaraca, liječnika i umjetnika, uključujući američku glumicu Susan Sarandon, švedskog glumca Gustafa Skarsgårda i irskog glumca Liama Cunninghama.

Drugi je to pokušaj mlade Šveđanke da stigne do Gaze. Prošli pokušaj je 185 kilometara zapadno od Gaze zaustavila izraelska vojska kad se u noći s 8. na 9. lipnja ukrcala na jedrilicu Madleen, pa privela i deportirala 12 aktivista iz Francuske, Njemačke, Brazila, Turske, Španjolske i Nizozemske.