Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je zadobio teške ozljede tijekom policijskog nasilja na prosvjedu u Beogradu, nalazi se u bolnici, a Viši sud mu je bez saslušanja odredio pritvor od 30 dana, objavili su studenti njegovog fakulteta.

Njegov kolega Novak Simin rekao je za N1 da je Luka poručio da se osjeća dobro.

"Na snimkama se vidi da podiže ruke, ne napada policiju"

"Pozitivan je, iako ima teške tjelesne ozljede – slomljenu gornju vilicu, nos, jagodičnu kost, napuklu čeonu kost, a ima i ozljede očne šupljine. Već čeka na operacije koje mu moraju biti pružene, potrebna mu je odgovarajuća medicinska pomoć", kaže Simin.

Prema njegovim riječima, a na temelju onoga što znaju i što se vidi na snimkama i iz izjava svjedoka, "kordon Žandarmerije je počeo probijati prostor, a Luka je ostao na mjestu".

"Na snimkama se vidi kako on podiže ruke, ne napada policiju, a jedan od žandarma ga, u punoj opremi, udara šakom u lice. Nakon što pada na tlo, vidi se kako ga nastavljaju udarati, što je dovelo do teških tjelesnih ozljeda. Luki sljedećih šest do sedam sati nije pružena adekvatna medicinska pomoć te se do ranih jutarnjih sati nalazio u vozilu Žandarmerije", tvrdi Simin.

Izražavamo bezrezervnu podršku našem kolegi L.M., koji je 28. juna brutalno pretučen od strane pripadnika žandarmerije, i to bez ikakvog povoda i suprotno svim zakonima, pravilnicima i osnovnim principima ljudskosti.



Naš kolega je, zajedno sa ostalim građanima, mirno stajao…

"Bojimo se da će ga premjestiti u zatvorsku bolnicu"

Dodaje da liječnici nisu dopuštali da Luka bude odveden u Više javno tužiteljstvo zbog svog zdravstvenog stanja.

"Ni tužitelj nije došao u bolnicu. Rok od 48 sati u kojem je trebao biti ispitan istekao je – bez njegove izjave i bez uvida u zdravstveno stanje, određen mu je pritvor. Postoji bojazan da će biti premješten iz KBC-a Zemun u zatvorsku bolnicu, što nas zabrinjava, a vjerujem i širu javnost", ističe Simin.

Kaže da imaju dva zahtjeva: "Prvo, da se ukine odluka o određivanju pritvora Luki jer je donesena bez osnove. Drugo, da mu se osigura adekvatna medicinska skrb, što podrazumijeva da ostane u KBC-u Zemun", zaključio je.