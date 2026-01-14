VIDEO Ljudi bjesne zbog mise na Badnjak u Njemačkoj: "Sluzavi Isus na Badnjak"

Prijenos mise iz crkve Svete Marije u Stuttgartu na ARD televiziji sablaznio je gledatelje i izazvao lavinu negativnih reakcija.

Kako bi prikazala Isusovo rođenje, odrasla žena bila je prekrivena ljepljivim rižinim papirom i ležala u jaslicama sklupčana u fetalnom položaju. Mnogi kritičari to su opisali kao "sluzavog Isusa".

Rimokatolička biskupija u Njemačkoj izrazila je žaljenje zbog televizijskog prijenosa mise na Badnjak.

Was er wohl zur Christmette in St. Maria, Stuttgart, gesagt hätte? pic.twitter.com/8d26i183Uw — Dr. Hans Helmut Horn (@horn_helmut) January 11, 2026

Svećenik Thomas Steiger, koji je vodio službu, rekao je tijekom službe: "Jaslice prikazuju pravo ljudsko biće koje leži jadno, golo i izloženo."

Pored njega glumica je teško disala i polako se previjala u papiru, koji je očito trebao predstavljati verniks koji prekriva novorođenče, piše Guardian.

Milena Lorek, koja je dizajnirala predstavu, identificirala je lik u jaslicama na Instagramu kao Eleni Sismanidou. Lorek je rekla da je scenu zamislila kao "trenutak neizvjesnosti između sigurnosti i nevolje".

Njemački mediji brzo su prenijeli vijest. Bild je citirao gledatelje koji su rekli da lik u slami više nalikuje na "dišućeg izvanzemaljca" i osudile prikaz kao "bolestan i izopačen".

Regionalna televizija SWR zaprimila je više od 1400 komentara o televizijskom prijenosu, od kojih su mnogi bili negativni. Lokalni članovi Kršćanskih demokrata, konzervativne stranke kancelara Friedricha Merza, rekli su da instalacija financirana od publike predstavlja podivljalu umjetničku slobodu.

"Odvratno je. Ovo je božićna priča koja otima budnost. Granice se stalno zamagljuju, a naše vrijednosti bacaju u more. Ovako uništavate društvo", rekao je Klaus Nopper, član CDU-a u gradskom vijeću Stuttgarta.

Nakon gotovo tri tjedna sve većih kritika i ismijavanja na internetu biskupija Rottenburg-Stuttgart u ponedjeljak je priznala da nije sve išlo po planu: "Reakcije na emitiranje pokazale su da su povrijeđeni vjerski osjećaji."