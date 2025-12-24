Radosno i uzvišeno: U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon pet godina

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša vjernicima je uputio i božićnu čestitku. Istaknuo je na što moramo obratiti pozornost u ovom blagdanskom razdoblju.

"Naš se narod u miru može učvrstiti samo ako se ne boji istine ni o svojoj veličini ni o svojim ranama jer Isusove riječi ostaju trajni temelj - Istina će vas osloboditi,", poručio je Kutleša uoči prve polnoćke koja će se u zagrebačkoj katedrali održati nakon punih pet godina.

Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup Foto: DNEVNIK.hr

Ispred katedrale večeras je i reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

"Tiho je i spokojno, ali i posebno biti ovdje s obzirom da je pola desetljeća ovo sve bilo zatvoreno i nedostupno zbog obnove", rekla je Bednjanec koja je o večerašnjoj polnoćki razgovarala s kanonikom Prvostolnog kaptola, Josipom Kuhtićem.

"Vrlo sam radostan da je nakon pet godina naša katedrala otvorena, sjećam se kad nas je pogodio potres i svi smo bili zbunjeni i u plaču, a ovo je sad jedan prvi korak u obnova, a mi se sad nadamo i da će cjelovita obnova biti uskoro završena", rekao Kuhtić.

preč. Josip Kuhtić Foto: DNEVNIK.hr

Zagrebačku katedralu još očekuje cjelovita obnoba, a Kuhtić je rekao kako će se u katedrali sljedeće misa služiti sutra, na Božić u 10 sati te se očekuje da će se misno slavlje u katedrali, do konačne obnove, održavati svake nedjelje u 10 sati.

