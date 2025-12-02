Presretnut tajni vojni dokument: Rusi pripremaju katastrofu, a sve će se odraziti na zemlje NATO-a

Budući da ga ne može osvojiti silom, Moskva želi sravniti sa zemljom ukrajinski grad Herson te priprema ekološku katastrofu zbog koje će stradati nekoliko europskih zemalja, otkriva tajni vojni dokument ruske vojske.

Ako se ruski plan ne zaustavi, katastrofalne posljedice osjetit će se u cijeloj crnomorskoj regiji, piše Kanal 24 koji je dobio dokument s vojnom zapovjedi, a koji je presrela hakerska skupina 256 Cyber ​​​​Assault Division.

Dokument, pronađen u službenoj korespondenciji bojnika Alekseja Jacenka iz 98. zračno-desantne divizije, ukazuje na to da Kremlj ne samo da želi uništiti grad, već i izazvati masovnu ekološku katastrofu koja će se osjetiti u Rumunjskoj, Bugarskoj i Turskoj, koje su sve tri članice NATO saveza.

Rusi žele uništiti Herson

Ukrajinski novinari saznali su da Jacenko služi u ruskoj vojsci kao mobilizirani vojnik u 331. padobranskoj pukovniji, koja pripada 98. zračno-desantnoj diviziji. Prije premještaja u Hersonsku oblast, ova je divizija dugo vremena sudjelovala u borbama u Donbasu. Prije Časiv Jara bila je uključena u krvavu bitku za Bahmut, gdje je ruska taktika uključivala potpuno uništenje grada. Početkom jeseni, pukovnija unutar divizije prebačena je na hersonski smjer, kako su izvijestili analitičari Instituta za proučavanje rata. Stoga je sasvim moguće da je rusko visoko vojno i političko zapovjedništvo odlučilo rasporediti ovu skupinu na lijevoj obali Dnjepra, s obzirom na njezino iskustvo u uništavanju infrastrukture i pretvaranju velike zajednice u spaljenu zemlju.

Prema dokumentima u Jacenkovom e-mailu, Rusi planiraju prijeći Dnjepar i zauzeti mikrookrug Korabel. Razlog je što se, prema sovjetskim kartama koje su koristili, ovo stambeno područje nalazi na Karantenskom otoku. Istodobno s napadima, Rusi planiraju pojačati napade na energetsku infrastrukturu i postrojenja za pročišćavanje vode u regionalnom središtu, koristeći borbene dronove i balističke rakete.

Ekološka katastrofa

Prema analitičarima ISW-a, Rusija nema dovoljno snaga za zauzimanje Hersona. Međutim, cilj Moskve je potpuno uništenje kritične infrastrukture grada, koje bi učinilo nenastanjivim.

Nakon što su Rusi stalnim bombardiranjem uništili hidroelektranu Kahovka, gradski energetski i sustavi za pročišćavanje vode rade na granici svojih kapaciteta. A trenutno, netretirane i djelomično pročišćene otpadne vode premašuju maksimalno dopuštene koncentracije mineralizacije, klorida i fosfata.

Voda rijeke Dnjepar na području pogođenom izlijevanjem iz Hersona klasificirana je kao "vrlo prljava" i "izuzetno prljava". Prema riječima stručnjaka, uništenje termoelektrane u Hersonu i distribucijskih mreža energetske infrastrukture izazvat će domino efekt: nestanci struje u roku od nekoliko minuta prekinut će opskrbu električnom energijom vodocrpilišta, crpilišta otpadnih voda i postrojenja za pročišćavanje vode. To će značiti i prekid ispumpavanja vode iz arteških bunara i gubitak pristupa opskrbi vodom za stanovnike. To također znači da medicinske ustanove neće moći izvoditi operacije, sterilizirati instrumente ili provoditi dijalizu. Zatvaranje crpnih stanica za otpadne vode uzrokovat će prelijevanje kolektora u roku od 6-12 sati, jer otpadne vode više neće dolaziti do uređaja za pročišćavanje. Kao rezultat, dijelovi kanalizacijskog sustava pod utjecajem gravitacije će se prelijevati i pucati kroz cijevi koje su u lošem stanju zbog zbog zastarjele i istrošene infrastrukture te nemogućnosti njezine obnove zbog neprekidnog bombardiranja od vejače 2022.

Uništavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Komyshany dovest će do izravnog ispuštanja netretiranih otpadnih voda u rijeku Dnjepar. Prestanak biološkog pročišćavanja rezultirat će ispuštanjem organske tvari, patogena i teških metala izravno u estuarij Dnjepar-Bug.

Posljedice kontaminacije mogu dovesti do: uništavanje mrijestilišta i gubitak generacije riba, smrt prirodnih biofiltera i toksične kontaminacije sedimenata s dna teškim metalima, što stručnjaci smatraju tempiranom bombom za ekosustav.

Zagađene vode mogle bi dosegnuti crnomorsku obalu

Ključni faktor dugoročnih posljedica katastrofe je blizina grada Hersona Crnom moru. Godine 2023. uništenje hidroelektrane Kahovka već je prouzročilo ozbiljnu štetu vodenom području.

Rusi već dugo prikupljaju ogromne količine podataka o otrovnim algama u Crnom moru, posebno o posljedicama njihovog iznenadnog cvjetanja. Jedan od ciljeva uništenja brane Kahovka bio je upravo izazvati cvjetanje otrovnih algi i kontaminirati crnomorske obale zemalja NATO-a, o čemu su otvoreno raspravljali. Otrovane vode Dnjepra neće dosegnuti ruske obale niti okupirani Krim zbog sustava struja u Crnom moru.

Zbog slabe izmjene vode između dubinskih i površinskih slojeva u Crnom moru, vode opterećene toksinima bit će transportirane do obala Rumunjske, Bugarske i Turske.

No, ne radi se samo o otpadnim vodama. U uvjetima visoke koncentracije, fenomen "cvjetanja algi Crnog mora" dovest će do rasta cijanobakterija. Ove plavozelene alge mogu se brzo razmnožavati i oslobađati velike količine toksina kada je voda zagađena organskom tvari. To može imati značajan negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, ribarstvo, akvakulturu itd., a to znači i milijijune eura štete u gospodarstvu pogođenih zemalja.

Rumunjska, prva pogođena zemlja NATO-a

Sve te posljedice mogu utjecati ne samo na Ukrajinu, već i na države članice NATO-a, kao dio ruskog "hibridnog rata" protiv Europske unije. Ukrajinski novinari pišu da će Rumunjska, saveznica Ukrajine, biti prva zemlja koja će stradati. Deverika, cipal i crvenperka, vrste koje migriraju iz ukrajinskih voda, postat će nesigurne za konzumaciju zbog nakupljanja teških metala u tkivima ribe. Zbog toga će rumunjska ribarska industrija gubiti 50-100 milijuna eura godišnje. Plaže Konstance, Mamaije i Venus-Mangalije mogle bi biti onečišćene zbog otrovnih algi i "crvenih plima", što će utjecati na turizam i dovesti do gubitaka od 200-400 milijuna eura godišnje. Farme dagnji u delti Dunava mogle bi potpuno nestati, jer ti mekušci filtriraju vodu i nakupljaju toksine.

Prije je Ukrajina mogla spasiti Crno more i susjedne zemlje čak i u tako ekstremnoj ekološkoj situaciji. U slučaju masovnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda, one su se mogle "razrijediti" kontroliranim ispuštanjem vode iz uzvodnih rezervoara. Ali nakon uništenja hidroelektrane Kahovka ruskim raketnim napadima i oštećenja brane Dnjepar u Zaporožju, to više nije moguće. Jedini način da se spriječi ekološka katastrofa jest zaustaviti Rusiju da provede svoj plan, piše Kanal 24.