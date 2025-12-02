Obavijesti Foto Video Pretražite
žele ga sravniti sa zemljom

Presretnut tajni vojni dokument: Rusi pripremaju katastrofu, a sve će se odraziti na zemlje NATO-a

02. prosinca 2025.
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Afp
Tajni vojni dokumenti ruske vojske, koje je dobila urednička ekipa Kanala 24, pokazuju da Moskva želi sravniti sa zemljom grad Herson. Budući da ga ne uspijeva osvojiti silom, priprema ekološku katastrofu, zbog koje će Rumunjska biti prva, ali ne i jedina, zemlja NATO-a koja će stradati.
