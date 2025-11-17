Rusi pogodili brod na Dunavu, nekoliko metara od teritorija NATO-a: "Zatvorili smo promet, jako je opasno"

Rumunjske vlasti evakuirale su selo na granici s Ukrajinom nakon što su ruski dronovi zapalili tanker pun plina na Dunavu, samo nekoliko metara od teritorija EU i NATO-a.

Selo Plauru u općini Ceatalchioi nalazi se na maloj udaljenosti od zapaljenog broda, koji "može eksplodirati u bilo kojem trenutku", rekao je Tudor Cernega, gradonačelnik Ceatalchioija.

"Provjerili smo kuću po kuću, također smo protjerali životinje", rekao je gradonačelnik. "Zatvorili smo promet, opasnost je velika."

Rumunjski Odjel za izvanredne situacije u izjavi na društvenim mrežama priopćio je da je požar rezultat "napada dronom izvedenog na teritoriju Ukrajine" u nedjelju navečer, zbog kojeg je brod natovaren LPG-om zapalio u području Izmaila, ukrajinskog lučkog grada na jugozapadu zemlje koja graniči s Rumunjskom, prenosi Politico.

⏰⚠️💥 A Turkish vessel carrying 4000 tons of highly flammable and explosive liquefied petroleum gas (LPG) was struck by a falling drone while anchored in the Ukrainian port of Izmail!



The drone breached one of the vessel's tankers and caused the gas to leak and catch fire with… pic.twitter.com/yJCf3DEG43 — Wallachian Gazette (@WallachianGaz) November 17, 2025

Ministarstvo je dodalo da je naredilo evakuaciju cijele općine Ceatalchioi, u kojoj živi oko 250 ljudi, te da će poslati vozila i Hitne pomoći.

Brod, ORINDA pod turskom zastavom, može prevoziti oko 1,8 milijuna galona, odnosno više od 2400 tona ukapljenog naftnog plina. Njegova posada je također evakuirana nakon što je izbio požar, a video prikazuje oblake vatre i dima koji se kuljaju iz broda.

A ship carrying approximately 4,000 tons of liquid gas was attacked by a drone on the Ukrainian side of the Danube,” Romanian media reported.



A fire broke out on the ship, and authorities believe there is a risk of explosion.



Because of this, a village in Romania was evacuated.… pic.twitter.com/yjUCcfhNVq — Sprinter Press (@SprinterPress) November 17, 2025

Moskva je tijekom svoje invazije često ciljala ukrajinske lučke objekte smještene na Dunavu, a dijelovi dronova pronađeni su u nekoliko navrata na rumunjskoj strani rijeke.

"Nakon što je ruski napad oštetio brod s LNG-om u regiji Odese, Rumunjska je morala evakuirati svoje pogranično selo", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. "Brutalna eskalacija terora Rusije prijeti ne samo Ukrajini već i našim susjedima. To naglašava hitnost kolektivnog pritiska na Moskvu da se okonča rat."

Glasnogovornik NATO-a odbio je komentirati ruski napad.