VIDEO Ukrajina objavila video: U napadu dronom ubijen sin zloglasnog ruskog generala

Ukrajinska obrambena obavještajna služba (DIU) objavila je video snimku na kojoj se vidi likvidacija ruskog časnika Vasilija Marzojeva u okrugu Vasilivka u Zaporiškoj regiji.

Prema službenom priopćenju, Marzojev je bio sin general pukovnika Arkadija Marzojeva, visokog zapovjednika ruske vojske optuženog za ratne zločine protiv civila u Hersonu.

Prema priopćenju koje prenosi Ukrinform, napad se dogodio 15. listopada tijekom zračnog izviđanja na Zaporiškoj osi.

Specijalne jedinice ukrajinskog Odjela za aktivne mjere DIU-a uočile su položaj operatera ruskih bespilotnih letjelica u blizini sela Plavni u okrugu Vasilivka.

"Koristeći koordinate dobivene obavještajnim podacima, uspješno je raspoređena navođena zrakoplovna bomba kojom je eliminirano neprijateljsko osoblje", navodi se u izjavi DIU-a.

U trenutku napada na položaju se nalazio poručnik Vasilij Marzojev, zapovjednik voda 108. zračno-desantne pukovnije 7. zračno-jurišne divizije ruske vojske. Objavljena video snimka prikazuje scene preciznog udara u kojem su Marzojev i nekoliko ruskih vojnika poginuli na licu mjesta.

Ukrajinska obavještajna služba navodi kako je ubijeni časnik sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. kombinirane armije Južnog vojnog okruga Rusije.

Njegovo se ime već ranije pojavilo u istragama ratnih zločina u Hersonu, gdje je, prema tvrdnjama Kijeva, naredio granatiranja civilnih područja i infrastrukture.

"Eliminacija Vasilija Marzojeva simbolično je značajna jer je riječ o potomku jednog od glavnih ruskih zapovjednika odgovornog za ratne zločine u Hersonskoj regiji", navode.

Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala ciljane udare na rusku vojnu infrastrukturu i zapovjedne strukture.

Nedavno su vojnici DIU-a izveli napad na ruski radarski sustav Valdai na Krimu, čime su, prema tvrdnjama Kijeva, ometene sposobnosti Rusije za rano otkrivanje ukrajinskih zračnih napada.

Istodobno, Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) dokumentirala je zločine petorice ruskih visokih časnika uključenih u masovno granatiranje oslobođenih područja Hersonske regije, među kojima je i general-pukovnik Arkadij Marzojev, zapovjednik 22. armijskog korpusa obalnih trupa Crnomorske flote Rusije.