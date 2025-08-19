Ova europska zemlja dat će Putinu imunitet ako dođe na mirovnu konferenciju: No ima jedan uvjet

Švicarska će ponuditi imunitet ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, unatoč optužnici protiv njega pred Međunarodnim kaznenim sudom, pod uvjetom da dođe na mirovnu konferenciju, rekao je u utorak švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
Bizarno
VIDEO Nestvarni prizori: Pogledajte što radi Vučić, reagiralo i osiguranje
Macron upozorava
Zelenski i Putin susrest će se u susjedstvu Hrvatske? "Pred našim vratima je predator, golemo čudovište. Ne smijemo biti naivni"
Prošle godine savezna vlada definirala je pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom tjeralicom. "Ako ta osoba dođe na mirovnu konferenciju, a ne iz privatnih razloga", rekao je Cassis na konferenciji za novinare s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem u Bernu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, stoga moguće i Švicarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, inače i europsko sjedište UN-a.
Cassis je u potpunosti spreman organizirati takav sastanak i istaknuo švicarsku stručnost u tom području. Ipak dodaje da Rusija Švicarskoj zamjera.
Naime, ta je inače neutralna europska država odlučila nametnuti Moskvi sankcije u skladu s Europskom unijom nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
"Opetovano sam podsjećao na svoju spremnost (za organiziranje sastanaka) tijekom kontakata s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom posljednjih mjeseci. (...) Rečeno mi je da su, otkako je Švicarska usvojila europske sankcije, prirodno izgubili dio želje da to učine u Švicarskoj", priznao je šef švicarske diplomacije.
Cassis je također naveo nedavni presedan tijekom Skupštine Međuparlamentarne unije (IPU), međunarodne organizacije nacionalnih parlamenata, na koju je u Ženevu stigla predsjednica ruskog Senata Valentina Matvienko. Ta bliska suradnica Vladimira Putina također je pod sankcijama zbog svoje podrške ratu.
Posljednji bilateralni rusko-ukrajinski razgovori održani su u Istanbulu u Turskoj, državi koju, unatoč članstvu u NATO-u, Moskva smatra više prijateljskom.