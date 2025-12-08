Jezivi napad dronovima na vrtić i bolnicu! Poginulo više od 100 ljudi, među njima 63 djece

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) osudila je napad dronovima na vrtić i bolnicu u Sudanu, u kojem je prema podacima UN-a poginulo najmanje 114 ljudi, uključujući 63 djece. Ravnatelj WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus opisao je napad kao besmislen i potpuno neprihvatljiv.

Napad se dogodio u četvrtak u gradu Kalogi, u regiji Južni Kordofan, koja se nalazi na jednoj od glavnih bojišnica u sudanskom građanskom ratu. Lokalni dužnosnici navode da su dronovi pogodili najprije vrtić, zatim bolnicu, a treći napad dogodio se upravo u trenutku kada su ljudi pokušavali izvući ozlijeđenu djecu.

Sumnje usmjerene prema RSF-u

Iako iz Rapid Support Forcesa (RSF), jedne od sukobljenih strana, još nije stigla službena reakcija, sudanska vojska i Sudanska liječnička mreža optužuju upravo RSF za ovaj napad. Paravojne snage RSF-a ranije su poricale napade na civile, no WHO je u listopadu optužio tu skupinu za masakr stotina civila u glavnoj bolnici u gradu el-Fasheru, u Darfuru.

Preživjeli iz Kalogija prebačeni su u bolnicu Abu Jebaiha u Južnom Kordofanu, gdje medicinsko osoblje hitno traži krv i dodatnu opremu. WHO upozorava da su i bolničari i spasioci bili napadnuti dok su pokušavali premjestiti ranjene iz vrtića u bolnicu.

"WHO najoštrije osuđuje ove besmislene napade na civile i zdravstvene ustanove", poručio je Ghebreyesus, pozvavši još jednom na hitan prekid vatre i omogućavanje humanitarne pomoći. "Sudanci su pretrpjeli previše. Tražimo hitno primirje", rekao je.

Rat koji guta milijune

Sudan je u kaosu od travnja 2023., kada je izbio rat između RSF-a i sudanske vojske, nekoć savezničkih struktura koje su se razišle u borbi za moć. Regija Kordofan, smještena između Kartuma i Darfura, postala je jedna od ključnih fronti, dok vojska nastoji vratiti nadzor nad područjima pod kontrolom RSF-a.

Kalogi, grad pod kontrolom vojske, doživio je jedan od najtežih napada od početka sukoba. Prema sustavu WHO-a za praćenje napada na zdravstvene objekte, 114 osoba je poginulo, a 35 ih je ozlijeđeno.

RSF preuzeo najveće naftno polje u zemlji

U međuvremenu, RSF tvrdi da je preuzeo kontrolu nad naftnim poljem Heglig, najvećim u Sudanu i ključnom točkom za preradu južnosudanske nafte. Vojni izvor za Reuters potvrdio je da se vojska povukla kako bi spriječila oštećenje naftne infrastrukture.

Dio radnika i vojnika navodno se povukao na teritorij Južnog Sudana, koji je 2011. stekao neovisnost. Heglig je važno čvorište jer prerađuje naftu koja čini značajan dio prihoda vlade Južnog Sudana, ali i ključan izvor deviza za Sudan, piše BBC.