Dron pogodio vrtić: Poginulo 50 osoba, većinom su ubijena djeca

U sudanskoj regiji Južni Kordofan u gradu Kalogi u napadu dronom pogođen je dječji vrtić, pri čemu je ubijeno najmanje 50 ljudi, od kojih 33 djece.

Za napad koji se navodno dogodio u četvrtak, medicinska organizacija Mreža sudanskih liječnika i sudanska vojska optužuju paravojne Snage za brzu potporu (RSF), s kojima se bore u građanskom ratu, piše BBC. Iz RSF-a nisu odmah komentirali optužbe. Izvješća o napadu zasad nije bilo moguće neovisno provjeriti.

Ministarstvo vanjskih poslova, koje je na strani vojske, tvrdi da je vrtić dvaput pogođen projektilima te da su napadnuti civili i medicinari koji su pohitali u pomoć. S druge strane, RSF je optužio vojsku da je u petak dronom napala tržnicu u regiji Darfur, gađajući skladište goriva na graničnom prijelazu Adre s Čadom. Tvrde da se prijelaz koristio za "dostavu pomoći i komercijalnih potrepština".

Prema Sudanskom ratnom monitoru, skupini istraživača koji prate sukob, taj je napad prouzročio civilne žrtve i značajnu štetu na tržnici. Vojska nije odmah komentirala izvješća iz Darfura.



Reagirajući na izvješća o napadu u Kalogiju, glasnogovornik UNICEF-a, UN-ove agencije za djecu, izjavio je: "Ubijanje djece u njihovoj školi stravično je kršenje dječjih prava." "Djeca nikada ne bi smjela plaćati cijenu sukoba," dodao je Sheldon Yett i pozvao "sve strane da odmah zaustave ove napade i omoguće siguran, neometan pristup humanitarnoj pomoći onima kojima je očajnički potrebna".



Sudan je razoren ratom od travnja 2023. godine, kada je izbila borba za vlast između dojučerašnjih saveznika - vojske i RSF-a. Regija Kordofan, smještena između glavnog grada Kartuma i Darfura, postala je prva linija bojišnice u građanskom ratu. Bitka za Kordofane, koji imaju populaciju od gotovo osam milijuna, pojačala se dok vojska napreduje prema Darfuru.