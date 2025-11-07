Jezive snimke masakra! Grad pretvoren u groblje: "Naš posao je ubijanje"

Borci se smiju dok se voze na stražnjem dijelu kamiona prolazeći pored devet mrtvih tijela u Sudanu. "Pogledajte sav ovaj posao. Pogledajte ovaj genocid", uzvikuje jedan od njih.

Smije se dok okreće kameru prema sebi i suborcima, na kojima se jasno vide oznake paravojne skupine Snaga za brzu potporu (RSF):

"Svi će umrijeti ovako."

Bellingcat has geolocated footage of a mass killing outside the captured Sudanese city of El Fasher. In the video, circulated widely online, RSF commander Abu Lulu can be seen firing his weapon at what appears to be ten unarmed men sitting on the ground. Image: @vantortech pic.twitter.com/81QqPBjiOl — Bellingcat (@bellingcat) October 31, 2025

Ti muškarci slave masakr za koji humanitarni dužnosnici strahuju da je odnio više od 2000 života u sudanskom gradu El-Fasheru prošlog mjeseca. U ponedjeljak je Međunarodni kazneni sud (ICC) objavio da istražuje je li ta paravojna skupina počinila ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Pokolj u Sudanu Foto: X/Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH

Pokolj u Sudanu Foto: X/Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH

Grad odsječen od svijeta

El-Fasher je bio ključna meta RSF-a – posljednje uporište u Darfuru koje je držala sudanska vojska, s kojom RSF vodi razorni rat otkako se njihova vladajuća koalicija raspala 2023. godine.

Procjenjuje se da je u dvogodišnjim sukobima ubijeno više od 150.000 ljudi, a obje strane optužene su za niz ratnih zločina – mnogi od kojih su se ponovili nakon što je RSF preuzeo El-Fasher.

Nakon gotovo dvogodišnje opsade RSF je u kolovozu krenuo u konačnu ofenzivu, zatvarajući preostale civilne koridore. Satelitske snimke pokazuju da su vojnici počeli graditi golemu pješčanu barijeru oko grada, čime su potpuno blokirali pristup i dopremu pomoći. Do početka listopada El-Fasher je bio potpuno opkoljen, a manja blokada okruživala je i obližnje selo.

Kako se opsada pojačavala, RSF je 19. rujna napao džamiju i ubio 78 ljudi, a Ujedinjeni narodi izvijestili su da je 53 civila poginulo u dronovskim i topničkim napadima na kamp za raseljene osobe u listopadu.

Rat u Sudanu - 4 Foto: AFP

Rat u Sudanu - 3 Foto: AFP

Videozapisi koje je potvrdio BBC Verify pokazuju i da je RSF pokušavao spriječiti dovoz hrane i osnovnih potrepština. U jednom videu vidi se muškarac vezanih ruku i nogu, obješen naglavačke o drvo lancima, dok ga snimatelj optužuje da je pokušao prokrijumčariti hranu u grad. "Kunem se Bogom da ćeš platiti za ovo, psu", viče mu, zahtijevajući da moli za život.

U međuvremenu RSF je napredovao prema središtu grada, vodeći ulične borbe u gotovo svakoj četvrti.

Vojnici RSF-a slave nakon zauzimanja grada Foto: Afp

Sudanski vojnici Foto: Afp

Snimke pokazuju smaknuća nenaoružanih civila

Do 26. listopada RSF je zauzeo glavni vojni kompleks – stožer 6. pješačke divizije. Vojnici su se snimali kako se smiju i nose bacače granata kroz napuštene hodnike baze. Kasnije tog dana zapovjednik Abdul Rahim Dagalo – brat vođe RSF-a, Mohameda "Hemedtija" Dagala – pojavio se na snimci kako obilazi zauzeti kompleks.

RSF, koji je proizašao iz ozloglašenih milicija Džandžavid, odgovornih za smrt stotina tisuća ljudi u Darfuru između 2003. i 2005., već dugo je optuživan za zločine nad nearapskim stanovništvom Sudana.

Rat u Sudanu - 2 Foto: AFP

Snimke objavljene na internetu pokazivale su kako njihovi borci otvoreno prijete civilima u El-Fasheru.

Nakon što je vojska pala, iz grada su počele pristizati stravične snimke masovnih pogubljenja. Jedna od najpotresnijih prikazivala je prostor sveučilišne zgrade prekrivene tijelima ubijenih civila. Među njima je sjedio stariji muškarac u bijeloj tunici. Dok je gledao prema stubištu, prema njemu se spuštao borac s puškom. Pucao je samo jednom – i starac se srušio. Nedugo zatim drugi borci su primijetili kako se jedna noga pomiče među tijelima. "Zašto je ovaj još živ?" viknuo je jedan. "Ubij ga."

Satelitske snimke od 26. listopada potvrdile su izvješća o smaknućima i na ulicama grada.

Svjedoci su za BBC izjavili da su brojni članovi obitelji pobijeni – okupili su ih na jednom mjestu i sve ubili. Drugi je svjedok ispričao kako je vidio ženu koju su pripadnici RSF-a upucali u prsa, a zatim joj uzeli sve stvari i odbacili tijelo.

U predgrađima El-Fashera, osam kilometara od grada, zabilježene su i masovne egzekucije zarobljenika. Na snimkama su vidljiva tijela u civilnoj odjeći, među njima i žene, poredana u rov uz pješčanu barijeru. Na drugim snimkama vide se zapaljena vozila i dim koji se uzdiže iznad spaljenog krajolika.

Sudanski vojnici Foto: Afp

Humanitarna kriza u Sudanu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Zapovjednik bez milosti

BBC Verify ranije je identificirao ključnog sudionika nasilja – zapovjednika RSF-a poznatog kao Abu Lulu. Na snimkama se vidi kako osobno ubija zarobljene civile. Jedan od svjedoka izjavio je da je naredio svojim ljudima da ubiju nekoliko nevinih, uključujući djecu.

U jednom videu Abu Lulu sprema se ubiti ranjenog čovjeka koji ga prepoznaje i moli za život: "Pozvao sam te prije nekoliko dana!" "Nikada neću imati milosti", odgovara Abu Lulu. "Naš posao je samo ubijanje."

Nakon toga hladnokrvno puca više puta u nenaoružanog čovjeka.

Druga snimka prikazuje kako pogubljuje devet zarobljenika, čija tijela kasnije ostaju razasuta po pijesku – u istom položaju u kojem su pali.

RSF pokušava prikriti tragove

Nakon što su snimke izazvale međunarodni šok, vođa RSF-a, general Mohamed Hamdan Dagalo, priznao je da su njegovi vojnici počinili "kršenja" i obećao istragu. UN je objavio da je RSF uhitio neke osumnjičene, među njima i Abu Lulua, nakon što je BBC Verify objavio izvješće o njegovim ubojstvima.

Na službenom Telegram kanalu RSF-a pojavila se inscenirana snimka njegova uhićenja, na kojoj ga vojnici odvode u ćeliju na rubu El-Fashera.

Violence in El Fasher, Sudan, has forced thousands to flee.



Many have found refuge in Tawila and are now living in makeshift shelters.



Support displaced families. Donate today: https://t.co/l9TV4YoalD pic.twitter.com/Ng8JCLGA5R — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 6, 2025

Analitičari sa Sveučilišta Yale tvrde da RSF paralelno pokušava prikriti tragove. Satelitske snimke od 4. studenog pokazuju da su tijela uklonjena s mjesta pogubljenja i da su iskopani novi grobovi u blizini dječje bolnice u El-Fasheru. U dvorištu bolnice uočeni su bijeli predmeti dugi između 1,6 i 2 metra – veličine odraslog čovjeka u platnenom pokrovu.

Rat u Sudanu - 1 Foto: AFP

U isto vrijeme RSF je na društvenim mrežama pokrenuo kampanju popravka imidža, objavljujući snimke boraca kako dijele pomoć civilima i postupaju humano prema zarobljenim vojnicima.

Unatoč toj propagandi, svijet je osudio njihova djela u El-Fasheru, piše BBC.