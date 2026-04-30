VIDEO Američkog ministra obrane optužili za ratne zločine: Evo kako je reagirao

Ministar obrane SAD-a Pete Hegseth suočio se s još jednim danom ispitivanja pred Kongresom, gdje su senatori dobili prvu priliku za raspravu o njegovu vođenju rata s Iranom.

Senator Roger Wicker, republikanski predsjednik Odbora za oružane snage Senata, otvorio je saslušanje napominjući da se SAD nalazi u najopasnijem sigurnosnom okruženju od Drugog svjetskog rata. Pohvalio je Trumpa, kao i njegov proračunski prijedlog za 2027. godinu.

No uvodni govor ministra obrane prekinuo je prosvjednik u ružičastoj majici koji je ustao, razvio rukom pisani transparent i viknuo: "Pete Hegseth, ti si ratni zločinac. Trebao bi biti uhićen. Ono što radiš je odvratno".

Policija ga je izvela u roku od nekoliko sekundi, a još nekoliko osoba odjevenih u slične ružičaste majice također je napustilo dvoranu za saslušanje. Hegseth je na sve to reagirao poprilično hladnokrvno, nastavljajući piti svoju kavu.

$1.5 TRILLION request, which includes $200 BILLION for Iran war funds.



Wicker je nastavio saslušanje rekavši da poštuje pravo slobode govora zajamčeno Prvim amandmanom, ali da će svakoga tko ometa saslušanje izbaciti.

Dan ranije Hegseth se sukobio s demokratima tijekom gotovo šest sati dugog saslušanja pred Odborom za oružane snage Zastupničkog doma, gdje se suočio s oštrim pitanjima o troškovima rata – u novcu, ljudskim životima i smanjenju zaliha ključnog naoružanja.

Senatski odbor razmatrat će sličnu prezentaciju o prijedlogu vojnog proračuna Trumpove administracije za 2027., koji bi povećao obrambenu potrošnju na rekordnih 1,5 bilijuna dolara.