Gdje je Danka? Misteriozni slučaj još uvijek nije riješen, a sud će uskoro donijeti važnu odluku

Apelacijski sud u Nišu odlučuje o optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, dok se Dejanov otac tereti za pomaganje.
Potvrdila Seizmološka služba
Tri potresa zatresla Hrvatsku
Procjena
Dnevnik Nove TV doznaje kolike bi mogle biti cijene goriva od idućeg tjedna
Hoće li biti za roštilj?
Na praznik cijela Hrvatska pod žutim alarmom! Neke skupine posebno ugrožene, DHMZ pozvao na oprez
Odluka bi trebala biti donesena u idućih 30 dana, piše Nova.rs.
Dragijevića i Jankovića tereti se za teško ubojstvo u supočiniteljstvu, dok se Radoslavu Dragijeviću stavlja na teret neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.
Sud odlučuje o žalbama branitelja koje su podnesene na rješenje o potvrđivanju optužnice. O njima će odlučivati vijeće od troje sudaca, a odluka bi, prema zakonskom roku, trebala biti donesena u roku od 30 dana od zaprimanja predmeta.
Nije pronađen niti jedan biološki trag
Branitelji su žalbe uglavnom temeljili na tvrdnjama o nedostatku materijalnih dokaza i bioloških tragova koji bi potvrdili smrt djevojčice. Prema ranijim informacijama, u više od 500 analiza nije pronađen niti jedan biološki trag Danke Ilić ni na mjestu događaja ni na službenom vozilu kojim je, prema optužnici, udarena.
Za to vrijeme Dragijević i Janković nalaze se u pritvoru, dok se Radoslav Dragijević brani sa slobode. U travnju 2024. u policiju je priveden i Dejanov brat Dalibor, koji je, prema obdukcijskom nalazu, preminuo nakon što je bio zlostavljan u pritvoru. Za njegovu smrt do danas nitko nije odgovarao, a postupak je još u fazi predistražnih radnji.
Potraga za Dankom Ilić
Foto:
Cropix
Unatoč novoj optužnici, i dalje nema odgovora na ključno pitanje – gdje se nalazi tijelo Danke Ilić.
Djevojčica je nestala 26. ožujka 2026. u Banjskom Polju, gdje ju je majka dovela s bratom na imanje na kojem je ranije živjela. U jednom trenutku izgubila ju je iz vida i od tada joj se gubi svaki trag.
Nakon potrage predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je slučaj riješen i da su uhićena dvojica radnika komunalnog poduzeća, koji su, kako je rekao, priznali zločin. No nedostatak dokaza i smrt jednog od osumnjičenih dodatno su potaknuli sumnje u cijeli slučaj.
Optuženi su u međuvremenu povukli priznanja i tvrde da su od njih iznuđena.
Prema optužnici, dvojica radnika su kobnog dana službenim vozilom udarila djevojčicu, potom je stavila u prtljažnik, a kada su primijetili da daje znakove života, usmrtili su je i tijelo sakrili na nepoznatoj lokaciji. Unatoč opsežnoj potrazi, tijelo do danas nije pronađeno.