Gdje je Danka? Misteriozni slučaj još uvijek nije riješen, a sud će uskoro donijeti važnu odluku

Apelacijski sud u Nišu odlučuje o optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, dok se Dejanov otac tereti za pomaganje.

Odluka bi trebala biti donesena u idućih 30 dana, piše Nova.rs.

Dragijevića i Jankovića tereti se za teško ubojstvo u supočiniteljstvu, dok se Radoslavu Dragijeviću stavlja na teret neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.

Sud odlučuje o žalbama branitelja koje su podnesene na rješenje o potvrđivanju optužnice. O njima će odlučivati vijeće od troje sudaca, a odluka bi, prema zakonskom roku, trebala biti donesena u roku od 30 dana od zaprimanja predmeta.

Nije pronađen niti jedan biološki trag

Branitelji su žalbe uglavnom temeljili na tvrdnjama o nedostatku materijalnih dokaza i bioloških tragova koji bi potvrdili smrt djevojčice. Prema ranijim informacijama, u više od 500 analiza nije pronađen niti jedan biološki trag Danke Ilić ni na mjestu događaja ni na službenom vozilu kojim je, prema optužnici, udarena.

Za to vrijeme Dragijević i Janković nalaze se u pritvoru, dok se Radoslav Dragijević brani sa slobode. U travnju 2024. u policiju je priveden i Dejanov brat Dalibor, koji je, prema obdukcijskom nalazu, preminuo nakon što je bio zlostavljan u pritvoru. Za njegovu smrt do danas nitko nije odgovarao, a postupak je još u fazi predistražnih radnji.

Potraga za Dankom Ilić Foto: Cropix

Unatoč novoj optužnici, i dalje nema odgovora na ključno pitanje – gdje se nalazi tijelo Danke Ilić.

Djevojčica je nestala 26. ožujka 2026. u Banjskom Polju, gdje ju je majka dovela s bratom na imanje na kojem je ranije živjela. U jednom trenutku izgubila ju je iz vida i od tada joj se gubi svaki trag.

Nakon potrage predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je slučaj riješen i da su uhićena dvojica radnika komunalnog poduzeća, koji su, kako je rekao, priznali zločin. No nedostatak dokaza i smrt jednog od osumnjičenih dodatno su potaknuli sumnje u cijeli slučaj.

Optuženi su u međuvremenu povukli priznanja i tvrde da su od njih iznuđena.

Prema optužnici, dvojica radnika su kobnog dana službenim vozilom udarila djevojčicu, potom je stavila u prtljažnik, a kada su primijetili da daje znakove života, usmrtili su je i tijelo sakrili na nepoznatoj lokaciji. Unatoč opsežnoj potrazi, tijelo do danas nije pronađeno.