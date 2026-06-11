Oglasila se tvornica koju je u Zagorju progutao požar

Ogroman požar zahvatio je u srijedu poslijepodne proizvodni pogon tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom - borba s buktinjom trajala je do kasno u noć, a o nastaloj šteti oglasili su se i iz tvrtke.

"Naš apsolutni prioritet su sigurnost ljudi te suradnja s vatrogasnim i hitnim službama koje se nalaze na terenu, kojima zahvaljujemo na brzoj i profesionalnoj reakciji. Zahvaljujemo i svim zaposlenicima, partnerima i suradnicima na podršci i razumijevanju", poručili su.

"Trenutno prikupljamo sve relevantne informacije te ćemo javnost, partnere i kupce pravovremeno obavještavati o daljnjem razvoju situacije. Uzrok požara utvrđuju nadležne službe, a čim budu poznate okolnosti događaja, o njima ćemo transparentno izvijestiti javnost", dodali su iz tvrtke.

Požar - Pustodol Začretski - 9 Foto: Damir Krajac/Cropix

Istaknuli su da je tvrtka tijekom godina izgradila "snažnu organizaciju utemeljenu na znanju, predanosti i odgovornosti" te da će, u suradnji sa svojim zaposlenicima, partnerima i dobavljačima poduzeti sve potrebne korake kako bi što prije nastavili redovito poslovanje.

Tvrtka Prostoria bavi se proizvodnjom dizajnerskog namještaja visoke kvalitete s dodanom vrijednošću, koji je osvojio brojne međunarodne nagrade. Požar, koji je lokaliziran oko 2:45 ujutro, zahvatio je proizvodni dio kompleksa, dok upravna zgrada nije izravno stradala u vatri, iako je zbog velike količine dima i topline pretrpjela određena oštećenja.

Požar - Pustodol Začretski - 2 Foto: Damir Krajac/Cropix

Na jednom dijelu upravne zgrade urušio se strop, no vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara prema tom dijelu objekta. Kolika je materijalna šteta nastala u požaru zasad se ne može procijeniti, a uzrok požara bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida, priopćili su iz VZ Krapinsko-zagorske županije.