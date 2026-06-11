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Europska središnja banka donijela odluku: Ovo se dogodilo prvi put u gotovo tri godine

Piše Hina, 11. lipnja 2026. @ 17:21 komentari
Novac, ilustracija
Novac, ilustracija Foto: Getty Images
ECB je prvi put u gotovo tri godine podigao kamatne stope.
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