Što se događa s Trumpom? Psiholog upozorava: "Ovo bi moglo imati posljedice na cijeli svijet"

Psiholog dr. John Gartner upozorio je da se "tempo pogoršanja" američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzava, što bi, kako tvrdi, moglo imati "zabrinjavajuće" posljedice za cijeli svijet.

Bivši profesor na Sveučilištu Johns Hopkins izjavio je u podcastu The Daily Beast u ponedjeljak kako Trump (79) "pokazuje znakove frontotemporalne demencije još od 2019. godine".

Prema Gartnerovim riječima, Trumpovo se stanje sada pogoršava tolikom brzinom da "više nije isti čovjek kao prije četiri tjedna", i to u trenutku dok predsjednik vodi rat protiv Irana.

"Ono što najviše zabrinjava svijet jest činjenica da osobe s frontotemporalnom demencijom gube sposobnost prosuđivanja, kočnice u ponašanju i kontrolu impulsa, te postaju dezinhibirane i agresivne", rekao je u razgovoru s voditeljicom Joannom Coles, glavnom urednicom sadržaja The Daily Beasta.

Psiholog je pritom izdvojio Trumpovu objavu na društvenoj mreži Truth Social, punu psovki, koju je objavio na Uskrsno jutro, a u kojoj je zaprijetio napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu – što bi moglo predstavljati ratni zločin.

"Otvori jebeni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – samo gledajte!", napisao je, neobično dodavši: "Neka je hvaljen Allah."

Gartner smatra da ta objava pokazuje "međuodnos" frontotemporalne demencije i malignog narcizma, rijetkog i teškog poremećaja osobnosti obilježenog paranojom, antisocijalnim ponašanjem i sadizmom, za koji tvrdi da ga Trump pokazuje tijekom cijelog života.

"Moj je strah da Donald Trump u ovome pronalazi zadovoljstvo. Izvlači sadistički užitak iz zastrašivanja svijeta i razaranja", rekao je Gartner.

"On je poput razuzdanog nagona, bez frontalnih režnjeva i bez ikakvih kočnica."

Gartner ističe da je Trump i ranije objavljivao vulgarne i osvetoljubive poruke na društvenim mrežama, no "razlika" je u tome što su one sada postale "grublje i agresivnije". Kao primjer naveo je njegove ispade prema novinarkama, uključujući poznatu opasku "Tišina, prasice", kao i sve učestalije psovanje.

"Nekada je govorio 'lažljivci' i 'gubitnici', a sada koristi riječ 'jeb...'. Takva razina vulgarnosti potpuno je neprimjerena predsjedničkoj funkciji.

To pokazuje da gubi unutarnju kontrolu i sve više nalikuje nekontroliranom psihijatrijskom pacijentu – s tom razlikom što ovaj ima pristup nuklearnom oružju", rekao je.

Trump je tijekom konferencije za medije u ponedjeljak dvaput nazvao bivšeg predsjednika Joea Bidena "mentalno retardiranim". Tijekom istog obraćanja činilo se i da se bori s pospanošću, jedva držeći oči otvorenima.

Gartner pojašnjava kako je frontotemporalna demencija prvenstveno "poremećaj ponašanja", a ne "problem pamćenja", iako je dodao da Trump pokazuje i "deficite u pamćenju".

On je drugi medicinski stručnjak koji je u posljednje vrijeme iznio sumnje na demenciju kod predsjednika.

Medicinski analitičar MSNBC-ja dr. Vin Gupta napisao je u nedjelju na platformi X: "Nekonzistentno ponašanje. Ne može dovršiti rečenice. Često zbunjen. Nelogičan tijek misli. Poteškoće u pronalaženju riječi. Postupno i sve izraženije pogoršanje kroz vrijeme. Predsjednik pokazuje sve znakove demencije."

Gupta je ranije upozorio i na obiteljsku povijest bolesti, istaknuvši da primjećuje "trend pogoršanja", nakon što je Trump, primjerice, zamijenio Grenland s Islandom te tijekom posjeta Davosu izgledao kao da je zaboravio da je predsjednik.

Trumpov otac preminuo je 1999. godine u 93. godini od upale pluća, uz komplikacije povezane s Alzheimerovom bolešću, a ranije mu je bila dijagnosticirana i demencija.

Na tu povezanost ukazala je i Trumpova nećakinja Mary Trump, koja je u studenom izjavila kako ponekad, gledajući Donalda Trumpa, prepoznaje osobine svoga djeda.

