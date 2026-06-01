Eksperimentalni lijek za rak gušterače izvazvao optimizam među onkolozima: "Doista sam zaplakala"

Za bolesnike s metastatskim rakom gušterače kojima su iscrpljene standardne mogućnosti liječenja, novi rezultati kliničkog ispitivanja donose tračak nade u borbi protiv te opake bolesti, ozloglašene po vrlo niskim stopama preživljenja.

Znanstvenici su u nedjelju izvijestili da je eksperimentalna tableta daraxonrasib produljila preživljenje bolesnika čiji rak više nije odgovarao na standardno liječenje. U njihovu istraživanju, koje je objavljeno u stručnom časopisu New England Journal of Medicine, 500 bolesnika je nasumično raspoređeno na primanje lijeka ili dodatne kemoterapije.

Bolesnici koji su primali daraxonrasib poživjeli su medijalno 13,2 mjeseca više, u usporedbi sa 6,7 mjeseci među onima koji su primali kemoterapiju. "Iako ne liječi rak, ovo je vrlo velik korak naprijed", rekao je za agenciju AP dr. Zeva Wainberg sa Sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu, koji je pomogao voditi istraživanje.

Zašto je to važno?

Nova tableta cilja mutacije u obitelji RAS gena, koji inače reguliraju rast stanica. Takozvane KRAS mutacije te obitelji gena, posebno su ključne za poticanje raka gušterače. No, struktura koja je lijekovima otežavala vezanje za mutirane proteine, ​​značila je da se taj pokretač raka dugo smatrao "neliječivim".

Daraxonrasib, koji je razvila tvrtka Revolution Medicines, koristi svojevrsno molekularno ljepilo kako bi se vezao za više podtipova KRAS-a. Wainberg je rekao da će buduća istraživanja ispitati postoje li razlike u učinkovitosti među pojedinim podtipovima KRAS mutacija.

Trajna korist za teško oboljele

Bolesnici su lijek uzimali znatno dulje od onih koji su primali kemoterapiju. Autori istraživanja su također zabilježili manje boli, smanjenje tumora i bolju kvalitetu života. Mnogi su terapiju primali i nakon završetka istraživanja, što upućuje na mogućnost daljnjeg povećanja razlike u preživljenju između skupina.

"Nakon 16 godina liječenja raka gušterače, doista sam zaplakala", rekla je na sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) dr. Rachna Shroff iz Centra za rak Sveučilišta Arizona, koja nije sudjelovala u istraživanju, prenosi agencija AP. Dodala je da su "bolesnici ostajali na tom režimu liječenja, jer im je pružalo trajnu i značajnu korist".

Slijedi ubrzani postupak ovijene lijeka

Predstavljajući rezultate, dr. Brian Wolpin iz Instituta za rak Dana-Farber rekao je da bi lijek trebao postati "novi standard liječenja" za prethodno liječene bolesnike s metastatskim rakom gušterače. Autori istraživanja također planiraju ispitati njegovu primjenu u ranijim fazama bolesti te utvrditi može li smanjenje tumora omogućiti većem broju bolesnika kirurški zahvat.

Istraživanje je financirala tvrtka Revolution Medicines. Američka Agencija za hranu i lijekove planira ubrzani postupak ocjene lijeka te omogućuje prošireni pristup terapiji za bolesnike koji ispunjavaju određene uvjete. Nuspojave koje bi najčešće mogle utjecati na nastavak liječenja bile su težak osip i ranice u ustima.