Nakon što je u petak otkriven identitet pljačkaša koji je smrtno stradao prilikom pokušaja pljačke banke u Splitu, u petak oko podneva pojavile su se u javnosti fotografije Frana Petrinovića, dugogodišnjeg kriminalca koji je upao u Erste banku.

Ovaj razbojnik, poznat je policiji zbog svoje kriminalne prošlosti, a odslužio je više od 20 godina zatvorske kazne. Na društvenim mrežama se hvalio tetovažama koje je imao po cijelom tijelu.

Tako se na fotografijama vidi kako je na prsima imao istetoviranu poruku "Protect my Family, Country and Friends" (Zaštiti moju obitelj, zemlju i prijatelje). Osim toga imao je istetoviranu hrvatsku šahovnicu koju okružuje hrpa metaka. Također je imao istetoviranu poruku "Kill all pedophiles and rapists" (Ubij sve pedofile i silovatelje).

Jedna tetovaža mnogima je također upala u oči, a riječ je o broju 187.

Tetovaža 187 često se povezuje s kulturom bandi, osobito u kontekstu Zapadne obale u Sjedinjenim Državama. Broj 187 odnosi se na odjeljak 187 kaznenog zakona Kalifornije, koji definira ubojstvo. To prikazuje predanost nasilju ili prikaz života upletenog u kriminal, često povezan sa stilom života bande. Takva tetovaža često znači da je osoba koja je nosi počinila jedno ili više ubojstava.

Petrinović je u Australiji odslužio 20 godina kazne zatvora zbog ubojstva prilikom pljačke. U Hrvatsku je deportiran 2021. godine.

