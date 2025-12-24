Amerikanci dali novi rok Srbiji: Ovo je ključni datum

Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) izdao je novu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), kojom se dopuštaju pregovori o prodaji ruskog udjela sa produženim rokom do 24. ožujka, ali istodobno nije ovlastio NIS da posluje u tom razdoblju, javila je u srijedu Radio-televizija Srbije (RTS).

Rafinerija NIS-a, slijedom sankcija SAD-a, ne može primati sirovu naftu od 9. listopada kada su stupile na snagu sankcije Sjedinjenih Država i toj tvrtki u Srbiji, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom. Srbijanske vlasti tvrde da je opskrba derivatima osigurana do 25. siječnja.

Novu licencu, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udjela, OFAC je kompaniji NIS izdao s produljenim rokom do 24. ožujka, ali bez dozvole NIS-u da posluje u tom periodu.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je ranije u srijedu da produžetak licence za pregovore ruskoj strani do 24. ožujka Srbiji "ne znači mnogo", jer se problem opskrbe mora čim prije riješiti.

On je ranije rakao da Srbija ubrzano uvozi gorivo i da ga ima dovoljno najmanje do 15. a možda i do 25. siječnja.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da će se nastavititi diplomatski pregovori kako bi se našlo prihvatljivo rješenje.

Američki dužnosnici su dosad više puta upozoravali službeni Beograd da u NIS-u ne žele rusko vlasništvo (56,15 posto) koje "treba biti - nula", ali ni uz više odgoda primjene sankcija to se nije dogodilo, unatoč "šetnji dionica" za čim su, nastojeći relaksirati krizu, u međuvremenu posegnule kćeri-firme koje nisu pod udarom sankcija.