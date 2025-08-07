Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu

Sretni dobitnik prije dva mjeseca je osvojio više od 37 milijuna eura, točnije 37.344.472,10 eura, ali ih još nije preuzeo.
Vlasnik dobitnog listića, koji je uplaćen u Kranju na adresi Cesta Staneta Žagarja 69 u svibnju ove godine, milijune može podići samo do 21. kolovoza 2025., piše 24ur.
Dobitni listić 42. kola Eurojackpota odigrao je s kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnih brojeva 7 i 12. Međutim, ako se dobitak ne zatraži unutar određenih 90 dana od izvlačenja, iznos će biti vraćen u fond Eurojackpota, kako nalažu pravila Eurojackpota.
U slučaju isplate najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31.742.801,29 eura, a općina njegova stalnog boravka dobit će 5.601.670,81 eura.
Posljednji veliki iznos koji nitko nije preuzeo bio je vrijedan 1.307.522,30 eura. Nakon neuspješne potrage za dobitnikom slovenska lutrija vratila je iznos u igru Lotto.