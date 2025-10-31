Srbin i dva Hrvata poginuli u nesreći: Imali alat za provalu i čarape preko dlanova

Objavljeni su novi detalji teške prometne nesreće na koja se prije gotovo tjedan dana dogodila na u Braunschweigu, na sjeveru Njemačke.

Njemačka novinska agencija dpa izvijestila je da su trojica muškaraca – dvojica Hrvata i Srbin – koji su poginuli u nesreći u automobilu imala alat za provalu, a preko dlanova su im bile navučene čarape.

"Oba detalja sugeriraju da su pokušavali izbjeći ostavljanje tragova", rekao je Christian Wolters, glasnogovornik javnog tužiteljstva u Braunschweigu te dodao da je nejasno je kada i gdje je trojac počinio ili planirao počiniti provalu.

"Motiv iza svega ovoga je čista spekulacija i vjerojatno se nikada neće razjasniti", ustvrdio je, prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung.

U nesreći su stradali 34-godišnji vozač iz Srbije te 25-godišnjak i 31-godišnjak iz Hrvatske, koji su tijekom policijske potjere prošle subote BMW-om sletjeli u kanal Mittelland. Automobil je prethodno iznajmljen, ali je u trenutku potjere već bio prijavljen kao ukraden. Ranije je objavljeno da 34-godišnjak nije stao na znak policije, nego je ubrzao, a policajci su vozilo izgubili iz vida.

Vozač je automobilom pretjecao s desne strane, zabio se u zaštitnu ogradu, nakon čega se BMW odbio i frontalno sudario s drugim automobilom. Zatim je probio ogradu mosta i pao u kanal.