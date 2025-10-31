Kumice ljute zbog preseljenja poznate tržnice: "Sve je trulo, puno bakterija pa tu prolaze turisti pa nam se smiju"

Šestinski suncobrani, barem privremeno, sele sa zagrebačkog Dolca. Zbog pada žbuke donji dio tržnice preventivno je zatvoren, a sada cijela tržnica zbog sanacije seli na Europski trg. Kumice su zbog toga i više nego ljutite.

"Gdje će s mesarima, a gdje će dolje s ljudima. Ljudi u kreditima, a oni se s nama rugaju, bitno da smo mi platili rezervaciju", rekla je Ivana Blažeković.

"Nismo zadovoljni, nitko nije zadovoljan. Mi smo svi za to da nas presele na Trg bana Jelačića", poručila je Nada.

Problem je i loše stanje tržnice, koja već godinama vapi za obnovom.

"Vidite na što te klupe liče. Sve je trulo, puno bakterija pa tu prolaze turisti pa nam se smiju. Ni u Africi nije stanje jedne tržnice loše kao što je ovdje", ustvrdio je Senad Husić.

Posljednji radovi na tržnici bili su prije 10 godina. Ova sanacija trebala bi trajati dva tjedna, oko čega su prodavači skeptični. Ono što je sigurno od ponedjeljka ćemo ih umjesto na Dolcu, moći pronaći na Europskom trgu.

