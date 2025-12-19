Obavijesti Foto Video Pretražite
SAMIT U BRUXELLESU

Plenković: "EU pokazala da stoji uz Ukrajinu"

19. prosinca 2025.
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Vlada RH
Nakon sastanka Europskog vijeća, premijer Plenković je kazao da je dogovoreno da se Ukrajini osigura zajam od 90 milijardi eura za iduće dvije godine. Raspravljen je i novi Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2028.-2034., kojim bi Hrvatska, prema inicijalnim procjenama, imala ukupno 18,8 milijardi eura na raspolaganju, što je više nego u prethodnom sedmogodišnjem okviru.
