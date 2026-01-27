Francuska odgovorila Rutteu: Europa se može i mora braniti sama

Iz francuske vlade stigao je oštar odgovor Marku Rutteu nakon što je glavni tajnik NATO-a rekao da se Europa ne može braniti bez SAD-a.
"Ne, dragi Mark Rutte. Europljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. Čak se i Sjedinjene Države slažu. Ovo je europski stup NATO-a“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
U ponedjeljak, odgovarajući na pitanje francuskog krajnje desnog zastupnika u Europskom parlamentu Pierrea-Romaina Thionneta, Rutte je u Europskom parlamentu rekao da se kontinent ne može braniti bez američke podrške. Također se usprotivio ideji europske vojske - konceptu koji je nedavno oživio povjerenik EU za obranu Andrius Kubilius - i rekao da je „europski stup NATO-a pomalo prazna fraza“.
Međutim, otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast, njegova administracija inzistira na tome da će Washington biti manje uključen u europsku sigurnost. Nova američka nacionalna obrambena strategija objavljena u petak navečer navodi da će Europljani morati preuzeti vodstvo protiv prijetnji, tvrdeći da je Europa ekonomski i vojno sposobna braniti se od Rusije.
Prošle godine Trump je uspio uvjeriti europske zemlje da povećaju svoje obrambene izdatke na 5 posto BDP-a.
Barrot nije bio jedini u Francuskoj koji se usprotivio Rutteovim komentarima, piše Politico.
Muriel Domenach, bivša francuska veleposlanica pri NATO-u, objavila je na X-u da "uz svo dužno poštovanje prema glavnom tajniku NATO-a, ovo nije: pravo pitanje... pravi odgovor: mahanje europskom slabošću kako bi se osiguralo američko jamstvo je zastarjeli pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji".
Ne spominjući Ruttea posebno, francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin izjavila je za francuski radio da je "ono što danas vidimo nužnost europskog stupa NATO-a." Ideju o kolektivnom jačanju Europljana unutar vojnog saveza, koju je prije nekoliko godina prvi put predložila Francuska, sada podržavaju i druge zemlje, uključujući Njemačku.
Zastupnica u Europskom parlamentu Nathalie Loiseau, bivša francuska ministrica koja sada sjedi u odboru u kojem je Rutte iznio kontroverzne izjave, ponovila je Barrotove kritike: "Bio je to sramotan trenutak. Rutte misli da će grubost prema Europljanima ugoditi Trumpu. Ne treba nam Trumpov fanatik. NATO treba ponovno uravnotežiti američke i europske napore."
Rutteovi komentari također su proturječili procjeni finskog predsjednika Alexandera Stubba, koji je prošli tjedan u Davosu rekao da se Europljani mogu braniti.