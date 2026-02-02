Još jedna velika europska zemlja priprema povijesnu zabranu

Španjolska se priprema za donošenje zakona kojim bi zabranila pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, a čiji je cilj spriječiti online uznemiravanje i ojačati mentalno zdravlje.

Parlament u Madridu stavio je na dnevni red glasanje o tom zakonu, o kojem se u načelu slažu tamošnje političke stranke.

"Oko 92 posto obitelji u Španjolskoj zabrinuto je zbog sadržaja kojem pristupaju njihova djeca", rekao je socijalistički premijer Pedro Sanchez u studenom kada je predložio takav zakon.

Pozvavši se na studiju "Digitalno djetinstvo 2025", dosad najveće istraživanje o utjecaju tehnologije na djecu u toj zemlji, rekao je da je svaki četvrti učenik žrtva uznemiravanja putem interneta.

Na istu opasnost upozorio je prošli tjedan oporbeni konzervativac Juanma Moreno, predsjednik najmnogoljudnije pokrajine Andaluzije, prilikom skupa u južnom gradu Cordobi.

Španjolska je uoči glasanja u parlamentu, čiji datum još uvijek nije određen, pronašla inspiraciju u Australiji. To je prva zemlja na svijetu koja je prošli mjesec zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina.

"Njezina vlada je shvatila da je to postao problem javnog zdravstva, a ne individualni problem ili poteškoća pojedinih obitelji", kaže sociolog Santiago Pisonero za španjolsku javnu televiziju TVE.

U Španjolskoj, zemji s 49 milijuna stanovnika, sve je više roditelja koji s djecom dolaze na terapiju.

Psihologinja Ana Asiain objašnjava da mozak djece mlađe od 16 godina "nije sposoban kontrolirati impulse" koji dolaze s društvenih mreža. Ona konstantno "lajkaju" sadržaj, imaju potrebu da ih vrednuje netko izvana i stalno se uspoređuju s drugima. Djeca tako postaju ovisna o društvenim mrežama.

Prosječni tinejdžer u Španjolskoj ima pet društvenih mreža, među kojima najviše koristi WhatsApp, TikTok i Instagram, pokazuje studija Sveučilišta iz Navarre.

Neprofitna zaklada ANAR, koja pomaže djeci s problemima, upozorila je da pod utjecajem društvenih mreža djeca ne spavaju dobro, a njihove socijalne vještine bivaju sve lošije.

"Društvene mreže trebaju biti alat za svakodnevni susret s drugima licem u lice, a ne nešto za što se zakačiš i izoliraš, te iz čega ne možeš izaći", napominje psihologinja Asiain.

Oko 33 posto španjolske djece u dobi od 12 do 16 godina pristupilo je pornografskom sadržaju, a 5 posto ih ima otvoren račun na platformi za odrasle OnlyFans, pokazalo je istraživanje UNICEF-a.

Španjolska policija je izvijestila da godišnje provede oko 100 uhićenja zbog pedofilskog približavanja, a 75 posto žrtava su djevojčice u dobi od oko 13 godina.

U Španjolskoj trenutno mlađi od 14 godina ne smiju pristupiti društvenim mrežama bez dopuštenja roditelja, premda je lako izbjeći to pravilo, za što nema kazne.

Tehničari stoga razmišljaju kako napraviti sustav s provjerom podataka, a da ga djeca ne mogu zaobići.

"Mogli bi se kombinirati biometrijski podaci, recimo prepoznavanje lica korisnika s podacima s njegove osobne iskaznice", kaže Juan Riva s tehnološkog instituta IMMUNE iz Madrida.

Usvajanje zakona značilo bi da platforme moraju deaktivirati 400.000 računa koje trenutno imaju mlađi od 16 godina. Očekuje se protivljenje tehnoloških kompanija, baš kao što su se usprotivile tome u Australiji.

Tehnološke kompanije tvrde da vlade, među kojima i ona u susjednoj Francuskoj, pretjuruju. Smatraju da roditelji kontoliranjem onoga što djeca koriste mogu riješiti ovaj problem.

Borja Adsuara, stručnjak iz područja digitalnog prava, napominje da je odgovornost i na platformama i na roditeljima.

"Platforme sigurno mogu napraviti puno više, ali roditelji su ti koji trebaju biti uz djecu te ih postupno uvoditi prema internetu", kaže.