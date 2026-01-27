Prvi u Europi uvode povijesnu zabranu: "Koja je to cijena koju plaćaju naša djeca?"

Francuska Nacionalna skupština u ponedjeljak je podržala prijedlog zakona kojim se djeci ispod 15 godina onemogućuje korištenje društvenih mreža, istaknuvši pritom zabrinutost zbog online nasilja i mentalnog zdravlja mladih.

O ovom prijedlogu sada se treba izjasniti Senat prije konačnog glasanja u Nacionalnoj skupštini.

Predsjednik Emmanuel Macron u društvenim mrežama vidi jedan od uzročnika nasilja među mladim ljudima, stoga poziva Francusku da slijedi primjer Australije, prve države u svijetu koja je u prosincu prošle godine maloljetnicima (ispod 16 godina) zabranila pristup društvenim mrežama uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube.

Macron želi da zabrana u Francuskoj stupi na snagu prije početka nove školske godine u rujnu.

''Ovim zakonom postavljamo jasne granice i poručujemo da društvene mreže nisu bezopasne'', kazala je zastupnica Laure Miller iz centrističke stranke ''Renaissance'', koja podupire francuskog predsjednika.

''Djeca nam sve manje čitaju, sve manje spavaju, a s druge strane sve se više uspoređuju jedni s drugima. Ovo je bitka za slobodne umove'', dodala je.

Zabranu društvenih mreža po uzoru na Australiju razmatraju i druge europske države kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Španjolska i Grčka.

I Europski je parlament pozvao Europsku uniju da odredi minimalnu dob za pristup društvenim mrežama, no na državama članicama je da odluče hoće li uvesti dobna ograničenja.

U Francuskoj postoji široka politička i javna podrška onemogućavanju pristupa maloljetnika društvenim mrežama.

Zastupnik krajnje desnice Thierry Perez (Nacionalno okupljanje) rekao je da ovaj zakonski prijedlog odgovora na "zdravstvenu krizu". "Društvene mreže omogućile su svima da se izraze, ali koja je to cijena koju plaćaju naša djeca?" pitao je Perez.

Francuska bi, bude li zabrana uvedena, od platformi zatražila da blokiraju pristup tinejdžerima putem mehanizama za provjeru dobi, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije,

Provođenje ovakve zabrane neće biti jednostavno. Društvene mreže u Australiji preplavljene su porukama mladih koji tvrde da su mlađi od 16, no i dalje svakodnevno koriste mreže.

Francuska je zakonom također odlučila proširiti zabranu korištenja pametnih telefona i na srednje škole.

Rezultati istraživanja javnog mnijenja iz 2024.godine, koje je provela tvrtka Harris Interactive, pokazuju da 73 posto građana podržava zabranu pristupa društvenim mrežama mlađima od 15.

Tinejdžeri na ulicama Pariza imaju podijeljena mišljenja. Dok jedni priznaju da društvene mreže kriju brojne opasnosti, drugi smatraju da je zabrana pretjerana.