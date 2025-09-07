Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?

Ukrajinski tehničari navodno su otkrili snimku koja dokazuje umiješanost Kine u rusku invaziju. Na hard disku drona otkrili su video kineskih inženjera koji su testirali kameru, što dokazuje bitnu ulogu u ruskom naoružanju, koju je Peking više puta negirao.

Riječ je o kameri A40 Pro, koju proizvodi ViewPro, kineska tvrtka sa sjedištem u Shenzhenu, a programirana je za korištenje umjetne inteligencije za praćenje i odabir ciljeva - stručnjaci tvrde da su inženjeri snimali autocestu Beihuan u Shenzhenu kako bi testirali mogućnosti ciljanja kamerom koja je kasnije ugrađena u samoubilački dron.

U razgovoru za The Sun, visoki ukrajinski zapovjednik rekao je da "uopće nije iznenađenje" da je Kina uključena u proizvodnju komponenti za ruske sustave naoružanja.

"Znamo da je kineska tehnologija puno naprednija od ruske. Pitanje je imaju li sankcije učinka ili Moskva aktivno nadograđuje svoje flote dronova", poručio je.

"Na kraju krajeva, Kina i Rusija nisu prijateljice. Kina samo pomaže Rusiji oslabiti utjecaj SAD-a i njihovu obranu Tajvana. Xi je puno vjerodostojniji protivnik od Putina. On je majstor dugoročne igre", dodao je i rekao da Rusija odustala od vojnih planova i da se "temelje na bijedi i ubijanju nevinih, u čemu im kineska tehnologija čini boljima".

U neumoljivim napadima Rusija je na Ukrajinu ispalila više od 50.000 dronova kamikaza s fiksnim krilima - mnogi od njih su Shahedi. Oni su značajno doprinijeli ubojstvima 14.000 civila od početka rata.

Borbe u Ukrajini sve više nalikuju na mučni rat iscrpljivanja, a ratovanje dronovima postalo je glavna karakteristika sukoba. Smatra se da su dronovi odgovorni za više od 75 posto ozljeda ruskih vojnika u ratu.

Osim samoubilačkih dronova i balističkih raketa, Rusija lansira dronove mamce u pokušaju da privuče vatru obrambenih snaga. Unatoč tim mjerama, Ukrajina tvrdi da ima visoku stopu pogodaka, uništavajući gotovo 90 posto zračnog oružja koje su ispalile ruske snage prije nego što dosegne svoje ciljeve.

Obje zemlje najavile su nova ulaganja u tehnologiju - Ukrajina ove godine namjerava kupiti i proizvesti više od 4,5 milijuna dronova, dok je ruski cilj 3 do 4 milijuna, uz međunarodne sankcije.