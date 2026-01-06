Preokret u zdravstvu! Ova zemlja ukinula preporuke za cijepljenje djece, stručnjaci već izdali upozorenja

Sjedinjene Američke Države ukinule su u ponedjeljak svoju dugogodišnju preporuku da se sva djeca trebaju cijepiti protiv gripe i još tri bolesti, u novom koraku prema ostvarenju jednom od dugoročnih ciljeva ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja.

Ukida se preporuka cijepljenja djece protiv rotavirusa, gripe, meningokokne bolesti i hepatitisa A te se navodi da se roditelji trebaju konzultirati s pružateljima zdravstvene skrbi u okviru zajedničkog kliničkog donošenja odluka.

Ovu mjeru odobrio je vršitelj dužnosti ravnatelja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Jim O'Neill bez uobičajene vanjske stručne recenzije agencije. Nove preporuke nastavak su Kennedyjeve kampanje za smanjenje cijepljenja djece.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je SAD u prosincu prošle godine da se "uskladi s drugim razvijenim zemljama", a sada je rekao da je novi kalendar cijepljenja "ukorijenjen u zlatnom standardu znanosti". U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je čestitao Kennedyju i drugim zdravstvenim dužnosnicima na ovoj promjeni.

"Mnogi Amerikanci, posebno 'MAHA mame', godinama se mole za ove reforme ZDRAVOG RAZUMA. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju!", napisao je Trump, misleći na Kennedyjev pokret "Učinimo Ameriku ponovno zdravom".

Kennedy, istaknuti kritičar cjepiva, već je predvodio napore za ukidanje univerzalnih preporuka za cijepljenje protiv covida-19 i hepatitisa B za djecu, navodeći da su cjepiva povezana s autizmom, što su znanstvenici više puta opovrgnuli.

Stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da bi najnovije ukidanje mjera moglo dovesti do hospitalizacija i smrti koje se mogu spriječiti.

Michael Osterholm, ravnatelj Centra za istraživanje zaraznih bolesti Sveučilišta u Minnesoti, rekao je da je trebala biti provedena javna rasprava o rizicima i koristima potencijalnog utjecaja na ukidanje preporuka.

Predsjednik Američke akademije pedijatara Sean O'Leary rekao je da se druge razvijene zemlje suočavaju s drugačijim rizicima od bolesti i imaju drugačije zdravstvene sustave od SAD-a. Za razliku od SAD-a, koji ovisi o privatnoj zdravstvenoj skrbi, većina zemalja pruža osnovnu univerzalnu zdravstvenu skrb koju plaća vlada.

"Svaka odluka o američkom kalendaru cijepljenja djece trebala bi biti utemeljena na dokazima, transparentnosti i utvrđenim znanstvenim procesima, a ne na usporedbama koje zanemaruju ključne razlike između zemalja ili zdravstvenih sustava", rekao je.

Dva vodeća dužnosnika Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga, Martin Kulldorff i Tracy Beth Hoeg, pregledali su protokole cijepljenja u 20 razvijenih zemalja, od kojih sve imaju univerzalnu zdravstvenu skrb, te potom dali preporuke za ovu promjenu, priopćila je agencija.

Svako od navedenih cjepiva sprječava bolesti koje su nekoć uzrokovale nepotrebne hospitalizacije i smrt kod djece, rekao je Jesse Goodman, profesor na Sveučilištu Georgetown i bivši glavni znanstvenik FDA-e.

Cijepljenje protiv gripe može pomoći u sprječavanju smrti djece od gripe, koja je u sezoni 2024.-2025. ubila 288 djece, prema CDC-u. Hepatitis A, koji inficira jetru, obično se sam povlači, ali može doći do hospitalizacije i doživotnog oštećenja jetre.

Rotavirus, koji uzrokuje proljev i dehidraciju, prije je desetke tisuća djece godišnje slao u bolnicu, ali cjepiva su to učinila izuzetno rijetkim, rekao je Goodman.

Iako se meningitis, bakterijska infekcija mozga, rijetko pojavljuje kod djece, oko 15 posto zaraženih ne reagira na antibiotike i umire, dodao je.

Ažurirane preporuke zadržavaju imunizaciju za 11 bolesti, uključujući ospice, zaušnjake i vodene kozice, dok se ostale kategoriziraju kao namijenjene skupinama visokog rizika ili kao one koje podliježu kategoriji zajedničkog donošenja odluka, priopćilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.