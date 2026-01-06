VIDEO Opsežna potraga u susjedstvu! Hrvata Marina traže zbog hladnokrvnog ubojstva, poznati detalji

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za Marinom Jelenićem (36) zbog ubojstva Alessandra Ambrosija, 34-godišnjeg konduktera u ponedjeljak iza 17 sati.

Zločin se odvio na parkiralištu za zaposlenike Piazzale Ovest bolonjskog kolodvora, nakon kojeg je Jelenić pobjegao vlakom u smjeru Milana.

A iako motiv ubojstva nije poznat, kriminalističkim istraživanjem je zasad utvrđeno da je Jelenić 34-godišnjeg konduktera prije zločina pratio nekoliko minuta.

Zatim je prišao s leđa Ambrosiju, sinu nedavno umirovljenog strojovođe koji je radio na međugradskim vlakovima Trenitalia, te mu zadao smrtonosni ubod nožem u trbuh te leđa.

Ubijeni Alessandro Ambrosio Foto: screenshot/Platforma X

Beživotno tijelo ubijenog muškarca pronašao je jedan od njegovih kolega oko 18:30, a prema posljednjim informacijama ubijeni je bio van službe te je u trenutku ubojstva hodao prema svom automobilu, javlja L’Identità.

Tijekom očevida i pregleda tijela policija je pronašla njegove osobne stvari poput novca i mobitela, tako da prve sumnje isključuju da je zločinu prethodilo razbojništvo.

Nije poznato jesu li se međusobno poznavali.

Istražitelji temelje svoju istragu na snimkama nadzornih kamera i koordinaciji između Željezničke policije i Mobilnog odreda, s pretragama usmjerenima na vlakove i stanice na sjeveru.

Omicidio capotreno a #Bologna, identificato il presunto killer: è caccia a Jelenic Marin.

Il 36enne croato, senza fissa dimora, è stato ripreso dalle telecamere mentre seguiva la vittima Alessandro Ambrosio prima della coltellata.

Già noto per porto di armi.

Segui… pic.twitter.com/psPumEK76m — LaPresse (@LaPresse_news) January 6, 2026

Jelenić je otprije poznat policiji po deliktima tijekom kojih je koristio oštre predmete poput noža te zbog svojih kaznenih djela po kolodvorima na sjeveru Italije.

Talijanski mediji navode da je Jelenić posljednjih godina često spavao na kolodvorima, točnije po spavaonicama i čekaonicama vlakova, kao i da je riječ o ovisniku o opijatima sklonom i pretjeranoj konzumaciji alkohola. Takav je često uznemiravao putnike, ali i izazivao tučnjave.