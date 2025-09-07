Rusija tijekom noći zasula Kijev dronovima: Ima mrtvih, među njima i dijete

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrda vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija tijekom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu.

In another brutal attack on Kyiv's civilian population, Russians targeted residential areas, government buildings and shopping areas.



With rescue operations ongoing, children are reportedly among the dead. pic.twitter.com/8OWZazFAZn — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 7, 2025

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.

Reutersovi svjedoci vidjeli su gusti dim kako se diže iz zgrade u gradskom okrugu Pečerski.

U napadima dronovima ubijeni su dijete i mlada žena, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, dok je među pet ozlijeđenih koji su primljeni u bolnicu i trudnica.

Ranije je Kličko rekao da je starija žena umrla u skloništu od bombi u zelenom okrugu Darnickij istočno od rijeke Dnjepar, gdje su poginule još dvije osobe.

🚨‼️During the night of September 7, russia launched a massive attack on Ukraine.



In Kyiv, Russian drones struck high-rises, killing one person and injuring at least 11.



Kremenchuk is also under heavy shelling, with dozens of explosions reported and parts of the city left… pic.twitter.com/zBJ4JsuZkM — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) September 7, 2025

Dužnosnici državne hitne službe rekli su da je požar izbio na dva od četiri kata stambene zgrade u okrugu pogođenom napadom dronom, a njezina konstrukcija je djelomično uništena.

U zapadnom okrugu Svjatošinskij, nekoliko katova deveterokatnice stambene zgrade djelomično je uništeno, rekli su Kličko i dužnosnici hitne službe.

Krhotine drona izazvale požare

Dijelovi i krhotine drona izazvali su požare u 16-katnoj stambenoj zgradi i još dvije deveterokatnice, dodao je gradonačelnik.

Dim se izdizao iznad stambenih zgrada, neke su imale djelomično urušene fasade, prema fotografijama na društvenim mrežama koje su objavili službenici hitnih službi.

Rusija je "namjerno i svjesno napadala civilne ciljeve", rekao je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnog grada.

Deseci eksplozija potresli su središnji ukrajinski grad Kremenčuk, prekidajući struju u nekim područjima, rekao je gradonačelnik Vitalij Malecki na Telegramu.

Ruski napadi na Krivij Rih u istoj regiji usmjereni su na prometnu i urbanu infrastrukturu, rekao je Oleksandr Vilkul, načelnik vojne uprave, na Telegramu, ali nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

Poljska dignula avione

U južnom gradu Odesi oštećena je civilna infrastruktura i stambene zgrade, a požari su izbili u nekoliko stambenih zgrada, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Obje strane negiraju da su u napadima ciljali civili, ali tisuće su poginule u ratu koji je Rusija započela invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

S obzirom na to da se zapadna Ukrajina suočava s prijetnjom zračnih napada, Poljska je aktivirala vlastite i savezničke zrakoplove kako bi osigurala zračnu sigurnost, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.