Tisuće ljudi na Susretima za Rudija: "Zagorci nikad neće zaboraviti što je napravio"

Već 28. godinu zaredom u Gornjoj Stubici održavaju se "Susreti za Rudija" u spomen na legendarnog hrvatskog pilota Rudolfa Perešina.

25. listopada 1991. godine kao pilot JNA s MIG-om 21 prebjegao je u Austriju. Nakon povratka u Hrvatsku priključio se hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.

28. Susreti za Rudija - 3 Foto: Vijesti u 17

28. Susreti za Rudija - 1 Foto: Vijesti u 17

Poginuo je u 1995. u opreaciji Bljesak. Manifestacija danas okuplja tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a počast su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali brojni hrvatski branitelji.

General-bojnik Michael Križanec Foto: Vijesti u 17

"Svaki dan klinci prolaze i dolaze kroz obuku, izobrazbu, s tablom na zgradi, s bistom na ulazu gdje vide Rudija. Živjet će zauvijek, dokle god mi to možemo u ratnom zrakoplovstvu svjedočiti, a živjet će zauvijek jer i ovi Zagorci neće zaboraviti što je čovjek napravio i ovo će stajati dugo, tisuću generacija, kako kaže pjesma", poručio je general-bojnik Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva.