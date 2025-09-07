Tisuće ljudi na Susretima za Rudija: "Zagorci nikad neće zaboraviti što je napravio"

25. listopada 1991. godine kao pilot JNA s MIG-om 21 prebjegao je u Austriju. Nakon povratka u Hrvatsku priključio se hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.
28. Susreti za Rudija - 3Foto:
Vijesti u 17
28. Susreti za Rudija - 1Foto:
Vijesti u 17
Poginuo je u 1995. u opreaciji Bljesak. Manifestacija danas okuplja tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a počast su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali brojni hrvatski branitelji.
General-bojnik Michael KrižanecFoto:
Vijesti u 17
"Svaki dan klinci prolaze i dolaze kroz obuku, izobrazbu, s tablom na zgradi, s bistom na ulazu gdje vide Rudija. Živjet će zauvijek, dokle god mi to možemo u ratnom zrakoplovstvu svjedočiti, a živjet će zauvijek jer i ovi Zagorci neće zaboraviti što je čovjek napravio i ovo će stajati dugo, tisuću generacija, kako kaže pjesma", poručio je general-bojnik Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva.