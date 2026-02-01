Thompson se orio Beogradom: Vučićev SNS zbog puštanja pjesme dobio kaznenu prijavu

Aktivisti Vučićevog SNS-a jučer su, kako je prikazano na videozapisu, na svom štandu puštali Thompsonovu pjesmu.
Građanski pokret iz Srbije "Kreni-Promeni" objavio je da je njihov pravni tim podnio kaznenu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke koji su na štandu u Beogradu puštali pjesmu Marka Perkovića Thompsona.
Pokret Kreni-Promeni saopštio je da je njegov Pravni tim podneo krivičnu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke zbog puštanja pesama hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona na štandu SNS-a na Konjarniku.
"Pravni tim Kreni-Promeni podsjeća da je Europski sud za ljudska prava ocijenio da je reč o ustaškom pozdravu, kada je odbio žalbu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji je prethodno osuđen zbog uzvikivanja tog pozdrava nakon utakmice na stadionu Maksimir u Zagrebu", objavili su iz pokreta.
Naglasili su da je "ideologije i simboli nacizma i fašizma ne smiju toleirrati i da su apsolutno neprihvatljivi u javnom prostoru". Iz Vučićeve stranke se nisu oglasili.