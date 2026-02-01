Thompson se orio Beogradom: Vučićev SNS zbog puštanja pjesme dobio kaznenu prijavu

Građanski pokret iz Srbije "Kreni-Promeni" objavio je da je njihov pravni tim podnio kaznenu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke koji su na štandu u Beogradu puštali pjesmu Marka Perkovića Thompsona.

U objašnjenju su naveli da je osnova za prijavu kazneno djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Na videozapisu koji je jučer objavljen na društvenim mrežama, aktivisti SNS-a su na štandu u beogradskom naselju Konjarnik pustili Thompsonovu "Bojnu Čavoglave" koja počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Pokret Kreni-Promeni saopštio je da je njegov Pravni tim podneo krivičnu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke zbog puštanja pesama hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona na štandu SNS-a na Konjarniku.



Kako navode iz ovog pokreta, krivična prijava je podneta zbog… pic.twitter.com/Fggl3JwEqC — Kreni-Promeni (@KPromeni) February 1, 2026

"Pravni tim Kreni-Promeni podsjeća da je Europski sud za ljudska prava ocijenio da je reč o ustaškom pozdravu, kada je odbio žalbu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji je prethodno osuđen zbog uzvikivanja tog pozdrava nakon utakmice na stadionu Maksimir u Zagrebu", objavili su iz pokreta.

Naglasili su da je "ideologije i simboli nacizma i fašizma ne smiju toleirrati i da su apsolutno neprihvatljivi u javnom prostoru". Iz Vučićeve stranke se nisu oglasili.