U zapadnom Japanu
Pogodio ih snažan potres: Obustavljen dio prometa
Piše Hina,
06. siječnja 2026. @ 07:30
Nakon potresa obustavljen je promet brzih vlakova na zahvaćenim dionicama.
Potres magnitude 6,2 pogodio je u utorak zapadnu japansku regiju Chugoku, nakon čega je uslijedio niz snažnih naknadnih potresa, priopćila je Japanska meteorološka agencija.
Epicentar prvog potresa bio je u istočnoj prefekturi Shimane, priopćila je agencija, dodajući da nema opasnosti od tsunamija.
Chugoku Electric Power, koji upravlja nuklearnom elektranom Shimane udaljenom oko 32 km, priopćio je da se rad u njihovom bloku broj 2 nastavlja uobičajeno.
Japanska agencija za nuklearnu regulaciju priopćila je da nakon potresa nije bilo nepravilnosti.
Drugi blok elektrane ponovno je pokrenut u prosincu 2024., prvi put otkako su sve japanske nuklearne elektrane zatvorene nakon katastrofa u Fukushimi u ožujku 2011.
Potres je imao seizmički intenzitet od gornjih 5 na japanskoj ljestvici od 1 do 7, dovoljno jak da oteža kretanje bez potpore.
Željeznički prijevoznik West Japan Railway priopćio je da je nakon potresa obustavljen promet brzih vlakova na zahvaćenim dionicama.