Novi detalji u istrazi dok kruzerom hara smrtonosni virus: Neki od putnika zarazili su se možda izvan broda

Nizozemski kruzer na kojem je izbila zaraza hantavirusom nastavit će plovidbu prema Kanarskim otocima, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva.

Dva člana posade, među kojima je navodno i britanski liječnik zaposlen na brodu, hitno trebaju medicinsku pomoć te bi tijekom utorka trebali biti evakuirani medicinskim zrakoplovom na Kanarske otoke. Evakuacija je planirana i za treću osobu povezanu s njemačkim državljaninom koji je preminuo na brodu.

Španjolske zdravstvene vlasti istaknule su da još utvrđuju kojim je putnicima potrebna hitna evakuacija sa Zelenortskih Otoka, gdje je kruzer trenutno usidren.

Zarazili se izvan broda?

Prvi pacijent i njegova supruga pridružili su se brodu u Argentini. "S obzirom na vrijeme inkubacije hantavirusa, koje može biti od jednog do šest tjedana, naša je pretpostavka da su se zarazili izvan broda, možda obavljajući neke aktivnosti tamo. Ovo je bio ekspedicijski brod i mnogi ljudi na brodu su promatrali ptice, radili su puno stvari s divljim životinjama. Dakle, naša je pretpostavka da su se zarazili izvan broda, a zatim su se pridružili krstarenju", kazala je Maria Van Kerkhove iz WHO-a.

"Međutim, vjerujemo da bi moglo doći do prijenosa s čovjeka na čovjeka među bliskim kontaktima - mužem i ženom, ljudima koji su dijelili kabine i slično", dodala je, piše The Independent.

Na putu prema Kanarskim otocima

Tri putnika koja su se nalazila na brodu MV Hondius preminula su nakon što je brod prije otprilike mjesec dana isplovio iz Argentine na putovanju preko Atlantskog oceana.

Na brodu je ostalo oko 149 ljudi iz 23 države, uz provođenje strogih mjera opreza, priopćio je operater kruzera Oceanwide Expeditions. Osim britanskog člana posade kojem je potrebna pomoć, na brodu se nalazi još 22 britanska državljana.

Preostali putnici nastavit će plovidbu prema Kanarskim otocima, gdje bi trebali stići za tri do četiri dana, navelo je španjolsko ministarstvo zdravstva, dodajući da konačna luka pristajanja još nije određena. Iz Oceanwide Expeditionsa poručili su da planiraju uploviti na Gran Canariju ili Tenerife.

Tvrtka je navela i da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objasnila kako Zelenortski Otoci nemaju kapacitete za provedbu ove operacije.

"Kanarski otoci najbliža su lokacija s potrebnim kapacitetima. Španjolska ima moralnu i pravnu obvezu pomoći tim ljudima, među kojima je i nekoliko španjolskih državljana", stoji u priopćenju.

Po dolasku na Kanarske otoke svi članovi posade i putnici bit će pregledani, dobit će potrebnu medicinsku skrb, nakon čega će moći organizirati povratak kući, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva, piše BBC.

Dodaje se da će se sve aktivnosti vezane uz putnike i posadu odvijati u posebnim prostorima i prijevoznim sredstvima prilagođenima ovoj situaciji. Mjere su uvedene kako bi se izbjegao svaki kontakt s lokalnim stanovništvom i osigurala sigurnost zdravstvenog osoblja.

Hantavirus se najčešće prenosi preko glodavaca, no WHO upozorava da se u ovom slučaju mogao proširiti među osobama koje su bile u vrlo bliskom kontaktu na brodu. Istaknuli su i da je rizik za širu javnost nizak. Prema posljednjim podacima WHO-a, dosad je identificirano sedam slučajeva hantavirusa – dva potvrđena i pet sumnjivih.

Dva potvrđena slučaja odnose se na Nizozemku, koja je među preminulima, te 69-godišnju državljanku Ujedinjenog Kraljevstva koja je zbog liječenja evakuirana u Južnu Afriku.

Suprug britanske državljanke također je preminuo, no njegov slučaj nije potvrđen kao hantavirus, kao ni smrt njemačkog državljanina koji je preminuo 2. svibnja.