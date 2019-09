Nakon što je objavljena snimka na kojoj dvije djevojčice brutalno zlostavljaju treću, smijenjen je ravnatelj srednje škole u Barajevu Dobrivoje Jelić, koji kaže da je za smjenu doznao iz medija.

Regiju je proteklog tjedna šokirala snimka vršnjačkog nasilja u srednjoj školi u naselju Barajevo, nedaleko od Beograda. Internetom se proširio video snimljen u dvorištu jedne škole na kojoj se vidi iživljavanje dviju djevojčica nad trećom. Vrijeđale su je i tukle, a oko njih su okupljena druga djeca i smiju se.

Kako javlja portal Telegraf, nakon što se snimka proširila, u utorak je smijenjen Dobrivoje Jelić, ravnatelj škole koju pohađa žrtva i jedna od nasilnica. Tvrdi da je vijest o smjeni doznao od novinara. Ministarstvo obrazovanja u utorak je poslalo priopćenje o razrješavanju Jelića dužnosti ravnatelja, što Jelić nije znao.

''Vama je stigao službeni e-mail od Ministarstva? Kod nas još nije. Kako prvo šalju medijima, pa onda meni? Ne mogu vjerovati. To je sramota. Hvala Vam što ste me obavijestili. Kakav komentar očekujete od mene? U roku od 24 sata sam smijenjen. Ne mogu to shvatiti, stvarno. To je moj jedini komentar'', rekao je za Telegraf.

''Nisam ništa htio prešutjeti''

Kazao je i da nije istina da je pokušao sakriti slučaj vršnjačkog nasilja.

''Odmah sam pokrenuo postupak. U medijima se piše da sam htio nešto prešutjeti, što nije točno. Mi ovdje imamo protokol i zna se da sam pokrenuo postupak odmah po saznanju o postojanju vršnjačkog nasilja, odnosno kada je policija u školu donijelu snimku i kada sam ju vidio. Prije toga, naravno, nisam mogao'', rekao je, sada već bivši, ravnatelj za Telegraf.

Žrtva i nasilnica idu u isti razred

On je ranije je kazao da žrtva i jedna od nasilnica idu u isti razred. Druga je nasilnica učenica srednje škole na Zvezdari. ''Snimka nije nastala u našem dvorištu, već u dvorištu susjedne osnovne škole. Ipak, dvije su djevojčice naše učenice, one idu u isti razred. Policija je bila kod mene, a već sam obavio razgovore s roditeljima i jedne i druge učenice'', rekao je ravnatelj.

Na šokantnoj snimci na kojoj dvije djevojčice tuku jednu, koja rukama pokušava sakriti lice od udaraca, čuju se i prijetnje. ''Budeš li me rekla mami, dobit ćeš batine tristo puta gore'', rekla je žrtvi jedna od zlostavljačica.

''Dođi ovdje. Tko ti je rekao da ideš? Tko ti je rekao da ideš? Spusti ruke! Šta si pričala?'' govori druga nasilnica šamarajući žrtvu.

Majka se obratila medijima zbog širenja dezinformacija

Mediji su razgovarali i s majkom napadnute djevojčice. Ona je ispričala da su se u medijima proteklih dana pojavile brojne dezinformacije zbog kojih njezino dijete još više pati. Najteže im je pala, kaže majka, pogrešna informacija da je otac djevojčice mrtav. ''Čovjek je živ, ali mi ne živimo zajedno. I nismo siromašni niti bilo koga molimo za pomoć'', rekla je majka djevojčice.

Prema pisanjima Telegrafa, pojavilo se još snimki koje pokazuju da ovo nije prvi put da ista djevojčica trpi torturu svojih vršnjakinja.