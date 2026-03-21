Špijunska afera trese susjedstvo: "Doći će do velikog urušavanja"

Slovenija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore čiju su kampanju u završnici obilježile optužbe za strano uplitanje posredstvom izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube, curenje tajnih snimki i uzajamne optužbe za korupciju.

Na jednoj strani nalazi se liberalni premijer Robert Golob, koji upozorava da bi poraz mogao gurnuti Sloveniju prema neliberalnim modelima vlasti.

Na drugoj je Janez Janša, desničarski populist i višestruki bivši premijer koji je usko povezan s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Prema posljednjem istraživanju agencije Mediana za POP TV, RTVS i Delo, provedenom između 16. i 18. ožujka na uzorku od 1.598 punoljetnih građana, Golobov Pokret slobode (GS) blago vodi s 18,9 posto glasova naspram 18,5 posto za Janšinu Slovensku demokratsku stranku (SDS). Razlika je unutar statističke pogreške.

Petero manjih lista prelazi parlamentarni prag: zajednička lista Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa (6%), Socijalni demokrati (5,8%), Demokrati Anžea Logara (5,8%), lista Levice i Vesne (5,5%) te Resni.ca (4,2%).

Prema projekcijama, GS i SDS osvojili bi po 28 zastupničkih mjesta u parlamentu od 90 zastupnika, a o konačnom ishodu odlučit će upravo koalicijski partneri.

Anketa Politica daje Janši prednost od dva postotna boda, no Golob prema analizama može ostati na vlasti sklapanjem koalicije s više manjih stranaka.

Black Cube

Najdramatičniji obrat u kampanji dogodio se kada su slovensko pravosuđe i mediji objavili da su operativci izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube, koju su 2010. osnovali bivši časnici izraelske obavještajne zajednice, četiri puta boravili u Sloveniji u posljednjih šest mjeseci.

Prema slovenskim vlastima, privatnim zrakoplovom koji je 22. prosinca sletio u Ljubljanu putovali su Dan Zorella, suosnivač i izvršni direktor Black Cubea, Giora Eiland, umirovljeni general-bojnik i bivši čelnik izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost koji djeluje kao savjetnik tvrtke, te još dva muškarca. Vlasti ih terete za "prikriveni nadzor i prisluškivanje".

Slovenska obavještajna i sigurnosna agencija (SOVA) dostavila je izvješće Nacionalnom sigurnosnom vijeću u kojemu potvrđuje nalaze o miješanju Black Cubea u izbornu kampanju. Vojko Volk, državni tajnik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost, rekao je da su predstavnici tvrtke boravili u ulici u kojoj se nalazi sjedište SDS-a, no nije tvrdio da su ušli u zgradu.

"Black Cube je poznat po objavljivanju fabriciranih materijala u precizno odabranim trenucima, u ovom slučaju neposredno pred izbore", rekao je Volk. "Te aktivnosti usmjerene su na političku diskreditaciju, što može ugroziti nacionalnu sigurnost i utjecati na demokratske izbore."

Paralelno s pitanjem o prisutnosti Black Cubea, u javnosti su se pojavile tajno snimljene izjave istaknutih slovenskih dužnosnika i poslovnih ljudi u kojima se navodno razgovara o korupciji, ilegalnom lobiranju i zlouporabi državnih sredstava. Snimke su objavljene anonimno, na internetu.

Obje strane politički su iskoristile skandal. SDS tvrdi da snimke dokazuju korupciju na najvišim razinama slovenske vlasti; Golobovi pristaše pak smatraju da afera potvrđuje suradnju Janšine stranke s inozemnim akterima.

Janša je isprva negirao ikakav kontakt s Black Cubeom, no u srijedu navečer ipak je priznao da se susreo s Eilandom, rekavši da se ne može sjetiti kojeg je datuma to bilo, te kako je razgovarao o Bliskom istoku a ne o izborima.

Afera je brzo premašila granice Slovenije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak da je upoznat s "jasnim i dokumentiranim uplitanjem, dezinformacijama i miješanjem trećih zemalja" uoči slovenskih izbora te pozvao Europljane na mobilizaciju u zaštiti demokracija.

Golob je izjavio da je o pitanju razgovarao s nekoliko europskih čelnika. "Svaki pokušaj stranih aktera da se miješaju u izbore u demokratskoj državi članici Europske unije neprihvatljiv je", rekao je premijer.

Black Cube nije bio nov u europskim skandalima. Rumunjski su sudovi osudili suosnivače tvrtke Zorellu i Yanusa, zajedno s direktorom Galom Farchijem, na uvjetne kazne zatvora od 35 mjeseci, nakon nagodbe s tužiteljstvom zbog osnivanja kriminalne organizacije s ciljem diskreditacije protukorupcijske dužnosnice Laure Kovesi, koja će kasnije postati prva europska tužiteljica.

Slovenija na prekretnici

Kampanja je obilježena i nizom incidenata koji su dodatno užarili atmosferu. Golobovi pristaše i aktivisti prijavili su da su po slovenskim gradovima na njihove izborne plakate vješane mrtve životinje.

Golob je upozorio i na pojačanu aktivnost botova na društvenim mrežama. "Organizirani hibridni rat počeo je na društvenim mrežama, ali ga još ne možemo pripisati nijednoj državi ili stranci – iako ga naši desni populisti jako vole i aktivno podupiru dijeljenje informacija", rekao je.

Sveučilišni profesor Miha Kovač sumira zabrinutost dijela analitičara: "Na kraju nitko nikome neće vjerovati. Doći će do velikog urušavanja povjerenja u društvu."

Iza špijunske afere krije se temeljna razlika u vizijama kakva bi Slovenija trebala biti. Golobova vlada vodila je politiku u kojoj su jedinstvo i vrijednosti EU na prvom mjestu. Uz to, Slovenija je bila jedna od rijetkih zemalja EU-a koja je priznala palestinsku državu i uvela embargo na oružje Izraelu.

Janša pak najavljuje zaokret – smanjenje financiranja civilnog društva i medija, uže veze s Orbanom i nepristajanje na svaku odluku Bruxellesa.

"Ovo su možda najvažniji izbori ikad u Sloveniji jer će odlučiti hoće li ostati demokratska socijalna država ili će se približiti neliberalnim demokracijama", ocijenio je Robert Botteri, dugogodišnji urednik tjednika Mladina.

Birači u šutnji pred glasanje ostavljaju iza sebe jednu od najprljavijih kampanja u modernoj slovenskoj povijesti i idu na izbore s pitanjem koje nadilazi unutarnju politiku - kakvu Europu žele, i kakva je uloga stranih aktera u oblikovanju tog odgovora.