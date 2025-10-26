Europska zemlja zadala udarac Ukrajini: "Mi u tome nećemo sudjelovati"

Slovačka neće sudjelovati ni u jednom programu Europske unije čiji je cilj financiranje vojne pomoći Ukrajini u borbi protiv ruske invazije, rekao je u nedjelju premijer Robert Fico.

Čim je Ficova vlada došla na vlast 2023. Slovačka je obustavila državnu vojnu pomoć Ukrajini, ali je i dalje dopuštala komercijalnu prodaju. Fico se ne slaže s državama Europske unije u pogledu rata te ističe da rješenje nije na bojnome polju.

Čelnici EU-a u četvrtak su se složili da će udovoljiti "hitnim financijskim potrebama" Ukrajine za razdoblje od sljedeće dvije godine, ali su zasad odustali od odobrenja plana korištenja zamrznute ruske imovine za financiranje zajma Kijevu u iznosu od 140 milijarda eura.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da bi se ti novci mogli odmah upotrijebiti za jačanje ukrajinske protuzračne obrane, zračne flote i položaja na prvoj crti bojišnice.

"Odbijam dopustiti Slovačkoj sudjelovanje u bilo kakvom financijskom programu čija je svrha pomoći Ukrajini u upravljanju ratom i vojnim troškovima", rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Slovački je premijer kritizirao i sankcije EU-a uvedene protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, rekavši kako smatra da one više štete Europi.

Slovačka i Mađarska, obje zemlje kupci ruskih energetskih zaliha, sada su suočene s američkim sankcijama uvedenim ruskim naftnim tvrtkama Rosnjeft i Lukoil koje bi trebale stupiti na snagu sljedeći mjesec.

Upitan u nedjelju o rizicima povezanim s tim problemom Fico je odgovorio da je slovačka rafinerija Slovnaft dio mađarske naftne i plinske grupe MOL, a ne kupac nafte.

"U ovome trenutku to ne procjenjujemo na taj način", izjavio je Fico u prvom komentaru otkako su Sjedinjene Države prošli tjedan najavile sankcije.

U petak je mađarski premijer Viktor Orban rekao da Mađarska radi na pronalaženju načina koji bi omogućili zaobilaženje američkih sankcija.