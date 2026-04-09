Ubijao je žene, vezao ih i bacio na plažu, a otkrili su ga zbog pizze: "Mislio je da će ih zauvijek ušutkati"

Bivši arhitekt Rex Heuermann (62) u srijedu je na sudu okruga Suffolk u SAD-u promijenio svoj iskaz i priznao da je ubio osam žena i bacio njihova tijela na plažu Gilgo na Long Islandu.

Tijekom 17 godina ubio je sedam žena, a priznao je i da je namjerno uzrokvao smrt osme žene, Karen Vergata, koja je nestala 1996. godine. Kao dio nagodbe o priznanju krivnje, Heuermann neće biti optužen za Vergatino ubojstvo za koje trenutno nije podignuta optužnica protiv njega. Na sudu je priznao da se sastao sa svih osam žena, davio ih i bacio njihova tijela diljem plaže Gilgo, Manorvillea i Southamptona. Otkrića ljudskih ostataka potresla su predgrađe New York-a.

Očekuje se da će Heuermann biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta, tri uzastopne doživotne kazne, a zatim četiri kazne od 25 godina do doživotnog zatvora. Izricanje presude zakazano je za 17. lipnja, piše NBC News.

"Mislio je da će ih ubijanjem zauvijek ušutkati i izvući se s ubojstvom", rekao je na konferenciji za medije tužitelj Raymond Tierney o Heuermannu, za kojeg je rekao da se pokušao predstaviti kao bezopasni otac iz susjedstva.

Heuermannov odvjetnik Michael Brown rekao je novinarima ispred sudnice da je odluka njegovog klijenta da prizna krivnju "osjećaj olakšanja za njega".

Ljudski ostaci na plaži

Vlasti kažu da je između 2010. i 2011. godine uz plažu Gilgo pronađeno 11 ljudskih ostataka, od kojih je većina pripadala seksualnim radnicama. Ne vjeruju da su sva ubojstva povezana s jednom osobom.

Nestanak Shannan Gilbert u svibnju 2010. pokrenuo je potragu koja je dovela do pronalaska tih ljudskih ostataka, ali Heuermann nije optužen za njezino ubojstvo.

Serijski ubojica prvobitno je 2023. godine optužena za smrt Melisse Barthelemy (24), Megan Waterman (22) i Amber Costello (27). Žene su nestale 2009. i 2010. godine. Sve tri žene bile su među "Gilgo četvorkom", skupinom seksualnih radnica čija su tijela pronađena na plaži Gilgo 2010. godine. Tijela su im bila vezana jutom na glavi, srednjem dijelu tijela i nogama.

Godine 2024. Heuermann je optužen za ubojstvo četvrte žene, 25-godišnje Brainard-Barnes. Kasnije je optužen za ubojstvo još tri žene čiji su posmrtni ostaci pronađeni na plaži: Jessice Taylor (20), koja je nestala u srpnju 2003., Sandre Costilla (28), čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Southamptonu 1993 . i Valerie Mack (24), koja je nestala 2000.

Na sudu u srijedu, Heuermann je priznao da je zadavio svih sedam žena i bacio njihova tijela uz plažu Gilgo te da je koristio jednokratne telefone kako bi ih kontaktirao.

Pretraga doma Rexa Heuermanna Foto: AP Photo/John Minchillo/via Guliver

Ubojica je priznao da je Barthelemy, Waterman i Costello sve vezao na isti način, omotavši ih jutom te da im je ponudio novac prije susreta.

Serijska ubojstva već dugo potresaju Long Island. U godinama neposredno nakon što su posmrtni ostaci otkriveni prije gotovo dva desetljeća, vlasti nisu pronašle osumnjičene.

Tierney, okružni tužitelj, ponovno je otvorio slučajeve 2022. godine, udahnuvši novi život istrazi. Iste godine, vlasti su se usredotočile na Chevrolet Avalanche registriran na Heuermanna, koji je bio označen u staroj dojavi svjedoka o nestanku Amber Costello.

Vlasti su također koristile mnoštvo dokaza s mobitela kako bi identificirale zločine i osumnjičenika koji živi u Massapequa Parku, predgrađu otprilike sat vremena istočno od Manhattana. Heurmann je tamo živio sa suprugom i dvoje odrasle djece. Istražitelji su koristili i DNK dokaze s odbačene kore pizze pronađene u kanti za smeće u središtu Manhattana kako bi izgradili svoj slučaj protiv Heuermanna.

Uhićen je u srpnju 2023. godine.

"Rex Heuermann je demon koji hoda među nama, grabežljivac koji je uništio obitelji", rekao je Rodney Harrison, povjerenik policije okruga Suffolk, kada je ubojica uhićen.

Vlasti kažu da je njegova tadašnja supruga, Ellerup, uvijek bila izvan grada u noćima ubojstava. Par se razveo nakon što je uhićen.