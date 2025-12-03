Branila je Fritzla i kanibala, a zaljubila se u serijskog ubojicu: Sada je preuzela slučaj Slovenca koji je ubio influencericu

Odvjetnica Astrid Wagner zastupala je zloglasnog Josefa Fritzla, oca iz pakla, branila je kanibala, zaljubila se u serijskog ubojicu, a sada brani 31-godišnjeg Slovenca osumnjičenog za ubojstvo bivše djevojke, influencerice Stephanie.

"Oduvijek sam imala određenu empatiju prema kriminalcima jer mislim da uvijek postoji priča, pozadina", u intervjuu je rekla Astrid Wagner, odvjetnica 31-godišnjeg Slovenca.

Slučaj Slovenca koji je osumnjičen da je ubio svoju bivšu djevojku, strpao je u kofer i zakopao u šumi u blizini Majšperka u Sloveniji uzela je, rekla je u telefonskom razgovoru za 24ur, jer ga smatra zanimljivim.

Astrid Wagner kaže da je zanimaju psihološki fenomeni.

"Zašto ljudi rade takve stvari, zločine, zašto ih čine? Jesu li rođeni kriminalci? Ne mislim da su rođeni kriminalci", rekla je odvjetnica i otkrila da Slovenac, koji je trenutačno u austrijskom pritvoru, djelomično gubi sjećanje na ono što se dogodilo u stanu njegove bivše djevojke.

"Doživio je živčani slom, to je normalno, znate. Rekao je zašto je to učinio tijelu, da ga stavi u kofer. Rekao je da je bio toliko šokiran kad je ležala pred njim, bio je potpuno šokiran i nije znao što učiniti", kaže ona.

No, forenzički psiholog Peter Umek tvrdi da je morao biti svjestan zločina koji je počinio s obzirom na to da vožnja od Graza do šume kod Majšperka u Sloveniji, gdje je mariborska policija pronašla Stephanie mrtvu i zakopanu u koferu, traje sat i pol, a nakon toga osumnjičenik je zapalio automobil.

Zastupala poznate kriminalce

Wagner je u prošlosti zastupala niz poznatih slučajeva, uključujući slučaj Josefa Fritzla, koji je silovao i mučio svoju kćer u podrumu svoje kuće gotovo četvrt stoljeća. Slučaj je preuzela nakon što joj je on, kako je rekla, napisao i pitao može li ga zastupati. Wagner ga je opisala kao ljubaznog, pristojnog i šarmantnog gospodina.

"Razumijem zašto je Fritzl postao ovakav. Znate, imao je vrlo teško djetinjstvo. Bio je žrtva nacističkog razdoblja. Majka ga je cijeli dan vezala za stol. Dakle, to je bilo užasno djetinjstvo", otkrila je.

Josef Fritzl Foto: LOWER-AUSTRIA CRIMINAL POLICE/AFP

Posjetila ga je u zatvoru najmanje 40 puta, a na kraju mu je čak pomogla i napisati knjigu. Na pitanje je li Josef Fritzl postao njezin prijatelj nakon svega što se dogodilo, odgovorila je: "Ne, nisam prijatelj, ali u redu mi je. A prije nekog vremena sam uzela drugu mladu odvjetnicu i ona... Osjećala se isto kao i ja. Rekla je: 'Oh, zašto ga ne puste? Tako je star.'"

U mlađim godinama Wagner se čak zaljubila u serijskog ubojicu Johanna Jacka, koji je ubijao u nekoliko europskih zemalja i Americi. U to vrijeme ostavila je partnera zbog njega i čak se htjela udati za ubojicu.

"Da, bila sam jako mlada, znate, Johann Jack Unterweger bio je stvarno zanimljiva osoba. Bio je jako poseban i kada je to počelo, naravno da sam gajila simpatije prema njemu, ali bio je i privlačan i šarmantan, na neki način to mi je bilo i zabranjeno, bila sam mlada, još nisam bila prava odvjetnica, već pravna početnica. I tako je to bila zabranjena ljubav. I zato mi je bilo zanimljivo", priznala je.

Zbog svog posla prima prijeteća pisma, zbližila se s ubojicom koji je meso svoje žrtve koristio za pripremu gulaša, branila je brojne kriminalce, a branila je i majku koja je, zajedno s prijateljicom, zaključala svog 13-godišnjeg sina u pseći kavez, tukla ga, gurala mu krpu u usta, polijevala ga hladnom vodom i izgladnjivala.

"Kažem da ubojice čine ljudi poput tebe i mene i da je to poseban fenomen jer su to slabi muškarci. Oni koji to rade nisu jaki muškarci. To su slabi muškarci koji ne mogu živjeti bez žene. Jer snažan muškarac kaže: 'U redu, samo naprijed i nađi novu djevojku.' S druge strane, slabi muškarci – oni ponekad mogu biti opasni", rekla je.

Stefanie P. Foto: Facebook

Astrid Wagner u utorak je posjetila svog klijenta u pritvoru te rekla da je osumnjičenik oduvijek tvrdio da je Stephanie P. njegova velika ljubav i da je još uvijek beskrajno voli, da plače i da je cijelo vrijeme tužan. Sud će ipak odlučiti o njegovoj krivnji, ali 31-godišnjaku prijeti kazna od 20 godina do doživotnog zatvora.