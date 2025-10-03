Vojska ubila sedam militanata: "Znamo tko ih sponzorira"

Pakistanska vojska ubila je sedam militanata tijekom "operacije temeljene na obavještajnim podacima" u jugozapadnoj pokrajini Baludžistan, priopćilo je u petak vojno medijsko krilo.

Tijekom operacije u srijedu, pakistanska vojska sukobila se s militantima, a nakon "intenzivne razmjene vatre", sedam ih je ubijeno u okrugu Sherani u Baludžistanu, priopćila je Međuslužna služba za odnose s javnošću (ISPR).

"Oružje, streljivo i eksploziv također su zaplijenjeni od terorista, koji su i dalje aktivno sudjelovali u brojnim terorističkim aktivnostima u tom području", navodi se u priopćenju.

Pakistanske sigurnosne snage "odlučne su iskorijeniti prijetnju terorizma koji sponzorira Indija iz zemlje i potvrditi nepokolebljivu odlučnost nacije da počinitelje terorizma privede pravdi", navodi se.

Indijske vlasti još nisu odgovorile na optužbe Islamabada za sponzoriranje terorizma u Pakistanu, piše Anadolu.