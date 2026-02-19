FOTO Pokrenuta istraga o ranču Zorro: Sumnja se da krije tijela Epsteinovih žrtava

Ministarstvo pravosuđa savezne države Novi Meksiko pokrenulo je istragu o izoliranom ranču koji je bio u vlasništvu Jeffreyja Epsteina. Sumnja se da su na posjedu pokopana tijela žrtava seksualnog prijestupnika.

Istragu su potaknuli dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Novog Meksika Lauren Rodriguez izjavila je da su zatražili neredigiranu kopiju e-maila iz 2019. u kojem se spominju tijela dviju stranih državljanki.

"Aktivno istražujemo ovu tvrdnju i provodimo širu reviziju u svjetlu najnovijeg priopćenja američkog Ministarstva pravosuđa", poručila je Rodriguez.

Ranč Zorro - 2 Foto: AP Photo/Savannah Peters/via Guliver

Dan ranije u Novom Meksiku pokrenuta je i prva sveobuhvatna istraga o optužbama da je Epstein više od dvadeset godina seksualno zlostavljao djevojke i žene na ranču Zorro, 48 km južno od Santa Fea.

Redigirani e-mail iz 2019 poslan je nekoliko mjeseci nakon Epsteinove smrti Eddyju Aragonu, voditelju radijske emisije iz Novog Meksika koji je u svom programu govorio o ranču Zorro. Pošiljatelj, koji je tvrdio da je bivši zaposlenik ranča, tražio je isplatu jednog bitcoina u zamjenu za videozapise za koje je u e-mailu naveo da su uzeti iz Epsteinove kuće, a na kojima on ima spolne odnose s maloljetnicima, prenosi Reuters.

Aragon je u telefonskom intervjuu rekao da je vjerovao kako je e-mail autentičan te ga je odmah proslijedio FBI-u. Naveo je da nije primio nikakvu uplatu niti je imao daljnji kontakt s pošiljateljem. Kasnije je pokušao odgovoriti na poruku, no adresa više nije bila aktivna. U e-mailu se tvrdi da su, po Epsteinovu nalogu, dvije djevojke bile pokopane "negdje u brdima izvan Zorra" te da su obje preminule "od davljenja tijekom grubog, fetiš-seksa".

Ranč Zorro - 1 Foto: AP Photo/Savannah Peters/via Guliver

Izvješće FBI-a iz 2021., koje se također nalazi u novoobjavljenim Epsteinovim dosjeima, navodi da je Aragon posjetio ured FBI-a kako bi prijavio e-mail, u kojem je priloženo sedam videozapisa seksualnog zlostavljanja i lokacija tijela dviju djevojaka.

Ministarstvo pravosuđa prošle je godine upozorilo da neki od dokumenata koje je objavilo iz svoje istrage o Epsteinu "sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje" te uključuju anonimne optužbe koje istražitelji nisu potvrdili, a u nekim slučajevima utvrdili su da su lažne. U intervjuu u srijedu povjerenica za državno zemljište Novog Meksika, Stephanie Garcia Richard, rekla je da je njezin ured pronašao redigirani e-mail tijekom nedavne pretrage najnovije objave Epsteinovih dosjea.

Epstein je 1993. godine unajmio oko 503 hektara državnog zemljišta oko ranča. Garcia je otkazala ugovore o najmu u rujnu 2019. nakon što je njezin ured utvrdio da Epstein nije koristio zemljište za stočarstvo ili poljoprivredu, već kao tampon-zonu privatnosti oko svog ranča.