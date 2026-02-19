Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Desetljeća zlostavljanja

FOTO Pokrenuta istraga o ranču Zorro: Sumnja se da krije tijela Epsteinovih žrtava

Piše J. M., 19. veljače 2026. @ 13:00 komentari
Ranč Zorro - 3
Ranč Zorro - 3 Foto: AP Photo/Savannah Peters/via Guliver
Epstein je više puta bio optužen za seksualno zlostavljanje djevojaka na ranču Zorro, no za ta djela nikada nije kazneno gonjen.
Najčitanije
  1. Filip Juričić - 2
    ''zabrinut sam''

    Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
  2. Josip Dabro
    Životni put

    Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
  3. Barbara Nola 23
    "Sunce moje..."

    Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Čedomir Jovanović napadnut u centru Beograda: "Letjele su stolice, čaše i boce"
makljaža ispred palate pravde
Čedomir Jovanović napadnut u centru Beograda: "Letjele su stolice, čaše i boce"
Dabro napustio presicu, nije dozvolio pitanja, no kamera je jedno ipak snimila
Traži novi zakon
VIDEO Dabro pokušao napustiti presicu, pogledajte što je u prolazu rekao novinarima
Milanović: "Zajednice u kojima smo bili propale su se nas nije pitalo kada se trebalo pitati"
Komentirao uređenje
Milanović poručio: "Naše iskustvo s velikim carstvima nije dobro, tribune su nam ubijali u Beogradu"
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića
Objavio DORH
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića: Ovo su detalji za što ga se tereti
AZOP izrekao kaznu agenciji za nekretnine od 100 tisuća eura
11.887 obrazaca
AZOP izrekao kaznu agenciji za nekretnine od 100 tisuća eura: Ovo je razlog
Potpisan ugovor za rušenje Vjesnika: Poznato kad se otvara Slavonska, penali su veliki
Penali su veliki
Potpisan ugovor za rušenje Vjesnika: Poznato kad se otvara podvožnjak na Slavonskoj, rokovi su strogi
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Ruska volonterka predvodila ukrajinske sportaše na otvaranju Igara
MOĆNA PORUKA IZ MILANA
Ruskinja nosila natpis Ukrajine na otvaranju Olimpijskih igara: "Nisu svi Rusi isti"
Uhićen bivši princ Andrew
Pretražuje se i Windsor
Uhićen bivši princ Andrew! Oglasio se kralj Charles
Jakovina o Paveliću: “Nakon što je počeo djelovati, teško je reći nešto pozitivno” 26
mala škola za ustaše
Tko je zloglasni Ante Pavelić? Povjesničar nam je otkrio nešto što možda niste znali o njemu
Tužiteljstvu BiH stigle prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu 13
OČEKUJE SE ODLUKA
Thompson prijavljen zbog koncerata u Širokom Brijegu
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti 13
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu 7
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Kos osudila uvredljive i prijeteće poruke eurozastupnici Zovko 6
žestoko vrijeđanje
BiH ministar hrvatsku eurozastupnicu nazvao "ustaškim kopiletom" i "poluretardiranom", stigla je reakcija EK-a
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente" 5
u Širokom Brijegu
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
show
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Zdravko Mamić išao na presađivanje kose
malo promjene
Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
zdravlje
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Zimi mnogi to rade
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Zabrinjavajući podaci
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
zabava
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Psić pokvario planove mački, ali snimka je raznježila gledatelje diljem svijeta
Može li slađe?
Psić pokvario planove mački, ali snimka je raznježila gledatelje diljem svijeta
tech
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Dobro poznat razlog
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Veliki uspjeh
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
sport
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Sve je jasno
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
Fabregas se naklonio Modriću, no gesta Španjolca nakon utakmice govori i više od toga
VELIKAN VELIKANU
Fabregas se naklonio Modriću, no gesta Španjolca nakon utakmice govori i više od toga
tv
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
KUMOVI
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
Kumovi: Ostala je bez svoje miljenice – srce joj se slama
KUMOVI
Ostala je bez svoje miljenice – srce joj se slama
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Iz pećnice
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Isabeau Levito u kostimu inspiriranom Audrey Hepburn
Posebna i graciozna
Je li ovo bilo najljepše izdanje na ledu ikada? Oživjela je kultnu scenu i eleganciju Audrey Hepburn
Najpopularnije velike pasmine pasa
Impresivni i voljeni
Evo ih, njihova veličanstva: 10 najpopularnijih velikih pasmina pasa
sve
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene