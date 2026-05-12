Trump raspisao nagradu od 15 milijuna dolara

Američka vlada u ponedjeljak je objavila sankcije protiv tri osobe i devet tvrtki, uključujući četiri sa sjedištem u Hong Kongu i četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu.

Potez američkog ministarstva financija uslijedio je nakon sankcija objavljenih u petak protiv pojedinaca i tvrtki uključenih u iransku nabavu oružja te komponenti za proizvodnju dronova i balističkih projektila.

Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojem se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom i ponovnom otvaranju strateški važnog Hormuškog tjesnaca.

Američko ministarstvo financija priopćilo je da su nove sankcije Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) usmjerene protiv pojedinaca i tvrtki koje su pomogle Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u prodaji i transportu iranske nafte Kini putem mreže paravanskih tvrtki.

Ministar financija Scott Bessent rekao je da će administracija predsjednika Trumpa nastaviti koristiti sankcije kako bi iranskoj vladi i vojsci uskratila sredstva za financiranje oružja, nuklearnog programa i podrške saveznicima u regiji.

"Ministarstvo financija nastavit će odsijecati iranski režim od financijskih mreža koje koristi za provođenje terorističkih aktivnosti i destabilizaciju globalnog gospodarstva", rekao je Bessent.

Američki State Department istodobno je ponudio nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do ometanja financijskih mehanizama IRGC-a, koji Washington smatra terorističkom organizacijom, i njegovih ogranaka.

Ministarstvo financija navodi da se IRGC oslanja na paravanske tvrtke za organizaciju i naplatu isporuka iranske nafte. Dodaje se da se najnovije sankcije nadovezuju na mjere uvedene u srpnju 2025. protiv tvrtke Golden Globe sa sjedištem u Turskoj, za koju Washington tvrdi da godišnje posreduje u prodaji iranske nafte vrijednoj stotine milijuna dolara.

Tri osobe obuhvaćene sankcijama rade za naftni stožer Shahid Purja'fari pri IRGC-u i koordiniraju plaćanja preko tvrtke Golden Globe, navelo je ministarstvo.

Među sankcioniranim tvrtkama su hongkonške Hong Kong Blue Ocean Ltd i Hong Kong Sanmu Ltd, koje Washington opisuje kao paravanske tvrtke za prodaju i transport iranske nafte.

Na popisu su i Ocean Allianz Shipping LLC iz Dubaija te Atic Energy FZE iz Sharjaha, koje su tijekom 2025. omogućavale transport iranske nafte pomoću pet sankcioniranih tankera iz tzv. „sjenovite flote”.

Sankcionirana je i oman­ska Zeus Logistics Group, koja je organizirala brodove za prijevoz iranske nafte, kao i hongkonška Jiandi HK Ltd, koja je s IRGC-om potpisala ugovor o kupnji iranske nafte vrijedan desetke milijuna dolara.

Na popisu su i hongkonška Max Honor International Trade Co Ltd, za koju SAD tvrdi da je 2025. kupila milijune barela iranske nafte od IRGC-a, te tvrtke Blanca Goods Wholesaler LLC i Universal Fortune Trading LLC iz Dubaija. Ministarstvo financija navelo je da je Universal Fortune Trading LLC služila i kao paravanska tvrtka Nacionalne iranske naftne kompanije (NIOC).