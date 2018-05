Vojni teretni avion srušio se u Savani, u američkoj saveznoj državi Georgija.

Nekoliko kilometara od međunarodne zračne luke Savannah/Hilton u američkoj saveznoj državi Georgia srušio se teretni vojni avion, potvrdila je glasnogovornica zračne luke Candance Carpenter.

''Bilo je grozno. Tlo se zatreslo kao da je eksplodirala bomba. Svi u zgradi zračne luke su počeli paničariti. Bilo je apsolutno grozno'', rekao je Denver Goodwin koji radi u ulici blizu koje se srušio avion.

CNN javlja da se prema snimkama koje su dobili čini da je avion pao na nekakvo skladište iz kojeg se diže gusti dim. Obližnja brza cesta je zatvorena za promet.

Za sada nema informacija o žrtvama.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH