VIDEO Snimljen trenutak udara u vozilo Hitne pomoći: Izrael u Libanonu koristi zloglasnu taktiku "dvostrukog udara"

Na ulicama južnog Libanona postaje već uobičajena slika pogrebnih povorki sačinjenih od vozila hitne pomoći koje se probijaju kroz sve više ruševina koja nastaju od neprekidnog izraelskog bombardiranja kojem nema kraja unatoč formalno potpisanom primirju.

Zašto baš kola hitne pomoći sve češće voze pogrebne povorke? Svakog dana sve više ekipa medicinskih tehničara koje izlaze na intervencije pogibaju zbog osobito okrutne taktike koju koristi izraelska vojska. Riječ je o tzv. "dvostrukom udaru". Prvo napadnu neku lokaciju, a onda sačekaju interventne službe da se okupe na mjestu prvotnog udara, a zatim udare opet.



Naravno, nije riječ o slučajnosti ili grešci, jer uz pomoć dronova izraelska vojska točno vidi što se događa na terenu i u skladu s tim donose odluku o drugom udaru. A jedan od zadnjih takvih dvostrukih udara zabilježila je i kamera.

Na uznemirujućoj snimci vidi se mjesto prvotnog udara u kojem su ozlijeđeni djevojčica i njezin otac. Tu je slučajni prolaznik, troje medicinskih tehničara u florescentnim prslucima civilne zaštite koje je teško pogrešno identificirati. U panici mašu svojim kolegama koji dolaze s vozilom hitne pomoći, koje je također teško zamijeniti za neko drugo vozilo Čim se vozilo približilo mjestu intervencije uslijedio je drugi udar ravno u vozilo hitne pomoći.

[WARNING - GRAPHIC/DEATH] Israel targets paramedics in a ‘double tap’ attack on Southern Lebanon. Paramedics rushed to help victims of an Israeli “Defense” Forces attack today – then the invaders fired a second missile at them. pic.twitter.com/iOBPL2l81Z — Anonymous (@YourAnonNews) May 22, 2026

U tom drugom udaru poginuli su djevojčica, otac, troje medicinskih tehničara koji su već bili na intervenciji, kao i slučajni prolaznik. Troje medicinara u vozilu hitne pomoći pukom srećom su preživjeli, no svi su ozlijeđeni i neće moći neko vrijeme nikome pomagati.

U potresnoj reportaži Sky Newsa vidi se da ovakvi napadi ostavljaju zajednicu na jugu Libanona u neutješnoj tuzi. Sprovodi idu jedan za drugim, a najbliži poginulih neutješno plaču i grle uniforme civilne zaštite - uniforme koja ih je označila kao metu izraelske vojske.

Na upite o ovoj tragediji, izraelska vojska tvrdi kao su dronovima gađali hezbolahove motoriste, ali ova snimka ih teško demantira. Dodali su, kao i uvijek što kažu u ovakvim situacijama, da istražuju navode o napadu na službe civilne zaštite.