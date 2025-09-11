Oni predstavljaju iznimno veliku prijetnju za Europu, a jedan scenarij posebno je opasan

Prodor ruskih dronova u poljski zračni prostor ponovno je potaknuo zabrinutost zbog ranjivosti civilnog zračnog prometa u Europi, rekli su stručnjaci za zrakoplovstvo i osiguranje, što je najnoviji problem s kojim se zrakoplovne tvrtke suočavaju zbog eskalacije globalnih sukoba.

Poljska je u srijedu rano ujutro oborila dronove u svom zračnom prostoru uz podršku vojnih zrakoplova svojih saveznika u NATO-u, što je prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza pucala tijekom ruskog rata u Ukrajini.

Zračne luke Varšava Chopin i Modlin, kao i zračne luke Rzeszów i Lublin na istoku zemlje, privremeno su bile zatvorene prije nastavka rada.

Zemlje koje graniče s Ukrajinom izvijestile su o povremenim ruskim projektilima ili dronima koji su ulazili u njihov zračni prostor od ruske invazije 2022. godine, ali ne u tako velikim razmjerima, a nije poznato jesu li bili oboreni.

Širenje zona sukoba diljem svijeta povećalo je opterećenje za zrakoplovni promet i profitabilnost, uz sigurnosne probleme i ometanje putovanja.

Zbog zatvaranja zračnog prostora oko Rusije i Ukrajine, diljem Bliskog istoka, između Indije i Pakistana te u dijelovima Afrike, zrakoplovne tvrtke imaju manje mogućih ruta.

Zaobilazni putevi povećavaju troškove goriva zrakoplovnih tvrtki i produžuju vrijeme putovanja.

Eurocontrol, koordinacijska agencija za 41 zemlju, objavila je da je zatvoreni zračni prostor Ukrajine doprinio zagušenju na nebu regije.

Od listopada 2023. mnogi međunarodni prijevoznici obustavili su letove preko te regije zbog straha od ometanja projektilima i dronovima.

Incident s dronom u srijedu uslijedio je nakon izraelskog pokušaja ubojstva političkih čelnika Hamasa u glavnom gradu Katara Dohi u utorak.

Zabrinutost zbog daljnjih poremećaja u turističkoj industriji pritisnula je dionice zrakoplovnih tvrtki. Dionice vlasnika British Airwaysa, IAG-a, pale su za 4,1 posto, easyJet je pao za 2,2 posto na najnižu razinu od travnja, dok su Lufthansa i Ryanair također bili niži za 2,2 posto na kraju trgovanja.

Poremećaji letova bili su relativno ograničeni jer se upad dronova dogodio rano ujutro, prije nego što su mnoge zrakoplovne tvrtke počele letjeti.

Poljska zrakoplovna tvrtka LOT preusmjerila je neke letove u zapadnu Poljsku i objavila da očekuje otkazivanja i kašnjenja.

Glasnogovornik niskotarifne zrakoplovne tvrtke Wizz Air, koja posluje u srednjoj i istočnoj Europi, rekao je da su njezini sigurnosni timovi "pažljivo pratili" situaciju i prilagodili rasporede letova nakon zatvaranja zračnih luka.

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa objavila je da nije potrebno nikakvo savjetovanje zbog upada dronova zbog njegove privremene prirode, dodajući da su poljske zrakoplovne vlasti bile u stanju nositi se s incidentom.

Nakon incidenta s dronom zrakoplovne tvrtke mogle bi preispitati svoje procjene rizika u Poljskoj, rekao je Matthew Borie, glavni obavještajni časnik u konzultantskoj tvrtki za rizike u zrakoplovstvu Osprey Flight Solutions.

Mogli bi razmotriti letenje dalje od ruskih, ukrajinskih i bjeloruskih granica, leteći tijekom dnevnog svjetla i noseći dodatno gorivo kako bi se nosili s potencijalnim preusmjeravanjima, rekao je, slično koracima poduzetima na Bliskom istoku.

Najgori scenarij za zrakoplovne tvrtke koje lete blizu zone sukoba je taj da zrakoplov bude pogođen – slučajno ili namjerno.

Od 2001. godine šest komercijalnih zrakoplova nenamjerno je oboreno, a u trima slučajevima promašena su za dlaku, prema Ospreyu.

U jednom takvom incidentu, u prosincu, zrakoplov Azerbajdžanskog Airlinesa srušio se u Kazahstanu i usmrtio 38 ljudi. Zrakoplov je slučajno oborila ruska protuzračna obrana, prema predsjedniku Azerbajdžana i izvorima Reutersa.

Godine 2020. iranski operateri protuzračne obrane pogrešno su ciljali i uništili ukrajinski putnički zrakoplov.